Село в Грузии оказалось отрезано от внешнего мира из-за угрозы селя

29 июля 2020, 05:57

Единственная дорога, ведущая к высокогорному грузинскому селу Омало, закрыта после проливных дождей.

Из-за опасности схода селевых потоков закрыт для движения транспорта участок дороги Пшавели-Абано-Омало.

После проливных дождей в ущельях вышли из берегов реки, возникла угроза схода селевых потоков. В связи с этим для движения любого транспорта закрыт участок дороги с 10 по 41 километр, информирует "Спутник-Грузия".

Указанная дорога находится в высокогорном районе Тушети и ведет в село Омало, расположенное на территории Национального парка Тушети. Она является единственной, соединяющей село с главным городом Кахетии Телави. Общая длина дороги, которая открыта только в мая по октябрь, а в остальные шесть месяцев считается непроходимой, составляет 72 километра, пишет travelgeorgia.ru.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", Омало находится примерно в восьми километрах от границы с Дагестаном.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в указанном регионе неоднократно возникали чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями. В мае под лавину попали два тракториста, которые чистили дорогу.