29 июля 2020, 05:57

Село в Грузии оказалось отрезано от внешнего мира из-за угрозы селя

Единственная дорога, ведущая к высокогорному грузинскому селу Омало, закрыта после проливных дождей.

Из-за опасности схода селевых потоков закрыт для движения транспорта участок дороги Пшавели-Абано-Омало.

После проливных дождей в ущельях вышли из берегов реки, возникла угроза схода селевых потоков. В связи с этим для движения любого транспорта закрыт участок дороги с 10 по 41 километр, информирует "Спутник-Грузия".

Указанная дорога находится в высокогорном районе Тушети и ведет в село Омало, расположенное на территории Национального парка Тушети. Она является единственной, соединяющей село с главным городом Кахетии Телави. Общая длина дороги, которая открыта только в мая по октябрь, а в остальные шесть месяцев считается непроходимой, составляет 72 километра, пишет travelgeorgia.ru.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", Омало находится примерно в восьми километрах от границы с Дагестаном.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в указанном регионе неоднократно возникали чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями. В мае под лавину попали два тракториста, которые чистили дорогу.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня, 29 июля днем в Телави ожидается умеренный дождь при температуре +24 градуса, скорость ветра составит два метра в секунду. В ночь на 30 июля похолодает до +20 градусов, дождь усилится до сильного. Скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

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