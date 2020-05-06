06 мая 2020, 02:28
Спасатели ищут попавшего под лавину жителя Грузии
Два тракториста, которые чистили дорогу в высокогорном регионе Тушети, попали под лавину. Одного из них удалось вызволить из-под снежных завалов, поиски второго продолжаются.
Инцидент произошел на 36-м километре автомобильной дороги Пшавели - Абано - Омало в высокогорном регионе Тушети (Кахетия) 5 мая.
Под лавиной оказались два тракториста, которые чистили дорогу. По словам заместителя мэра Ахметского района Важи Наскидашвили, одного мужчину спасателям уже удалось спасти, однако поиски второго пока не увенчались успехом, информирует "Спутник-Грузия".
Указанная дорога - единственная, соединяющая село Омало с городом Телави. Село расположено на территории Национального парка Тушети, по данным сервиса "Яндекс. Карты" - примерно в восьми километрах от границы с Дагестаном. Согласно переписи населения 2014 года, в селе проживает 37 человек.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что в марте в Сванетии под лавиной погибли трое итальянских альпинистов, один получил множественные переломы.
"Туристка пропала после схода лавины в Грузии", "Турист погиб под лавиной в Грузии", "Два человека пострадали во время урагана в Батуми".
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