Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону

28 июля 2020, 19:02

Сотрудники аварийной службы газовой компании погибли сегодня при осмотре газового коллектора в Ростове-на-Дону. Следком начал расследовать дело о нарушении требований охраны труда.

По данным ведомства, сотрудники аварийной службы газовой компании выехали на осмотр газового коллектора на пр. Шолохова в Ростове-на-Дону. "В ходе осмотра один из рабочих спустился в коллектор, где стал терять сознание. Для оказания ему помощи в коллектор спустились еще два работника аварийной службы, однако выбраться на поверхность им не удалось", - сообщило следственное управление Следственного комитета Ростовской области.

Следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК России). "Следователи проводят осмотр места происшествия. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Погибшие - два слесаря и мастер филиала ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". По предварительной версии, они отравились сероводородом. "Газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечек газа не было", - цитирует представителя компании ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2019 года двое рабочих погибли во время осмотра канализационного коллектора в Аксайском районе Ростовской области.