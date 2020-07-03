03 июля 2020, 05:31

Три человека госпитализированы в Ингушетии после ДТП с патрульным автомобилем

В результате столкновения микроавтобуса "Газель" и патрульного автомобиля в селе Экажево Назрановского района с травмами госпитализированы три человека, в том числе двое сотрудников полиции доставлены в реанимацию.

По данным МВД, 2 июля сотрудники ДПС на служебном автомобиле Skoda Octavia с включенными проблесковыми маячками двигались по федеральной трассе "Кавказ", когда в патрульную машину врезался выезжавший со второстепенной дороги микроавтобус "Газель".

В результате ДТП двое сотрудников полиции и водитель микроавтобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пассажиров в "Газели" в момент аварии не было, пишет со ссылкой МВД республики РИА "Новости".

Все трое доставлены в республиканскую больницу, оба полицейских помещены в реанимацию, а водитель "Газели" - в травматологическое отделение, уточняет со ссылкой на республиканское МВД "Интерфакс-Юг".

"Кавказский узел" также информировал, что 10 мая сотрудник ДПС погиб во время оформления протокола дорожно-транспортного происшествия на трассе "Кавказ".

Примечание:

"16 человек остаются в больнице после столкновения двух автобусов в Ингушетии", "19 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ингушетии", "Мэр Магаса пострадал в ДТП".

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