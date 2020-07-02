Найдены тела двух из трех пассажиров упавшей в Баксан машины

02 июля 2020, 17:50

Упавший в реку Баксан автомобиль найден в 600 метрах от места падения, в салоне обнаружены тела двух пассажиров, ведутся поиски третьего, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 июля в Кабардино-Балкарии автомобиль ВАЗ-2109 съехал с дороги и упал в реку Баксан между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан. В машине были три человека: 22-летняя девушка и двое подростков 17 и 14 лет. 24-летний водитель покинул автомобиль до падения, поиски машины начались в тот же день и были продолжены 1 июля. 2 июля к поискам подключились более сотни волонтеров.

Упавшая машина найдена сегодня около 16.00, в пойме реки Баксан, за селом Былым, район "Дачи". Автомобиль обнаружен в 600 метрах от места падения. Он деформирован, был поднят на берег, сообщило сегодня Управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

В салоне машины спасатели обнаружили два тела. "В автомобиле обнаружено тело женщины и девушки, поиски мальчика продолжаются", – отметило ведомство.

"Кавказский узел" писал, что в поисках задействованы 46 спасателей, 30 представителей МВД республики, 122 волонтера, спецтехника и плавучие средства. Было обследовано около 10 километров прибрежной линии и реки Баксан.