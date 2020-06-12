Жительница Хасавюрта добилась уголовного преследования силовиков

12 июня 2020, 19:10

Два силовика заподозрены в превышении полномочий после жалобы жительницы Дагестана Юлдуз Курашовой на принуждение к самооговору и вымогательство. Потерпевшая заявила, что после возбуждения дела против силовиков ей стали угрожать. Сама Курашова подозревается в торговле наркотиками, она настаивает на своей невиновности.

Жительница Хасавюрта Юлдуз Курашова пожаловалась на местных силовиков в ФСБ, управление собственной безопасности МВД и прокуратуру. По ее словам, работать над возбуждением уголовного дела начали еще в апреле, но из-за карантина процесс затянулся до 5 июня. По жалобе Курашовой заведено дело о превышении полномочий двумя силовиками, говорится в постановлении следствия, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса предусматривает до десяти лет заключения.

Юлдуз Курашова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что подвергается давлению. "Угрожают, говорят, чтобы я пошла и забрала заявление, а то, мол, мне плохо будет, и родным моим тоже. Ночью теперь приходит кто-то, какие-то незнакомые люди - я дверь не открываю, но очень боюсь. Трубку [телефона] тоже не беру. Я уже даже в магазин боюсь выходить из-за всего этого", - рассказала Курашова. Жительница Хасавюрта отметила, что давление оказывается с того дня, как она подала заявление в республиканское управление Следкома. "Я когда ходила в Следственный комитет, вышла оттуда, и тут же подъехали эти <силовики>. Начали мне угрожать, прямо около [здания] Следственного комитета. Чтобы пошла, заявление забрала", - пожаловалась Курашова. По данным "Комитета против пыток", куда обратилась Юлдуз Курашова, один из подозреваемых был задержан 11 июня, второй сегодня. "В соответствии с установленной судебной практикой и рекомендациями пленума Верховного суда России, в связи с тем, что эти сотрудники подозреваются в совершении тяжкого должностного преступления, на фоне поступающих нашей заявительнице угроз, считаю необходимым и обоснованным избрание меры пресечения в отношении этих <силовиков> в виде заключения под стражу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев. Он отметил, что позицию Курашовой подтверждают справки из больницы, результаты медицинского обследования, есть как минимум один свидетель - таксист. "В целом в российской следственной практике существует такое правило: если дело до суда доводить не будут, если доказательств изначально нет, то лучше его и не возбуждать. И это правило особенно хорошо работает на Кавказе. Так как в данном случае дело возбудили, я полагаю, что у следствия достаточно доказательств, чтобы доказать вину <силовиков> в том, что они совершили превышение должностных полномочий с применением насилия", - указал Янгулбаев. Курашова заявила о необоснованном уголовном преследовании

Как рассказала Юлдуз Курашова, вечером 26 марта она вместе с подругой поехала на такси за продуктами. Такси остановили силовики. "Они силком вытащили меня из машины и очень жестко задержали - у меня потом вся грудная клетка и ноги были в синяках. Я спрашивала, на каком основании меня задерживают, а они ответили, что якобы я продаю запрещенные препараты, "Лирику". Я просто раньше работала в аптеке. Я сказала, что у меня ничего такого нет - препаратов. А они ответили: "Ну ничего, у тебя нет - мы тебе подкинем". Затянули меня в свою машину, я сопротивлялась. Там они опять ударили меня, по голове, два-три раза", - сообщила Курашова.

Избиение, по словам Курашовой, продолжилось и в отделении силовой структуры, куда ее доставили. "Угрожали. У меня ребенок несовершеннолетний, а они стали пугать, что лишат меня родительских прав", - рассказала потерпевшая, добавив, что на нее кричали, используя нецензурные слова.

Курашова сообщила, что была знакома с родственником одного из задерживавших, и попросила силовика позвонить этому человеку. Тот приехал, но на просьбу "решить вопрос" ответил, что "здесь вопросы без денег не решаются", и назвал сумму в 500 тысяч рублей. "У меня таких денег не было. Он взял ключи от моей квартиры и поехал ко мне домой, там взял 140 тысяч рублей. Еще 110 тысяч, как он мне сказал, он добавил своих, то есть в целом передал <силовикам> 250 тысяч рублей. Я на следующий день заняла у подруги 110 тысяч рублей и отдала ему в счет этого долга", - заявила женщина.

Несмотря на переданные деньги, против Курашовой было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических препаратов. "Они написали, что якобы нашли у меня две "Лирики". Заставили подписать какие-то бумаги. Я даже не видела, что подписывала, они не дали посмотреть. Они там еще понятых приписали, хотя ни одного человека, кроме нас, там не было", - утверждает Курашова. Она отметила, что после этого ее отпустили, и она уже на следующий день обратилась к врачу и зафиксировала побои.

К 19.10 мск 12 июня на сайте Управления Следкома по Дагестану отсутствует информация о задержании силовиков по делу о превышении полномочий, а на сайте МВД республики нет комментариев относительно данного уголовного дела.