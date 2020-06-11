Дендропарк в Адыгее оказался под угрозой застройки

11 июня 2020, 18:06

Дендропарк в Гиагинском районе после ликвидации обслуживающего парк предприятия попал под угрозу застройки и лишен источников дохода, заявил эколог Валерий Бриних. Сотрудники парка остались без зарплаты, сообщила директор предприятия.

Дендропарк лишился статуса ООПТ

Дендропарк имени Букреева находится в собственности Гиагинского сельского поселения, тогда как, в соответствии с федеральным законодательством об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), такие памятники природы с 2013 года могут быть только регионального и федерального значения, указал корреспонденту "Кавказского узла" эколог Валерий Бриних.

Он раскритиковал муниципальные власти за то, что те годами не передавали парк в собственность региона, а сейчас ликвидировали предприятие, обслуживающее парк. "Ликвидировать предприятие не нужно было. Все памятники природы местного значения нужно было перевести в другие формы ООПТ местного значения, а они просто взяли и ликвидировали. Это незаконно, потому что федеральным законодательством не предусмотрено лишение правового статуса ООПТ. А ликвидация предприятия лишает парк статуса природной территории", - заявил Бриних.

Чтобы устранить противоречия с законом, правительство Адыгеи должно своим распоряжением перевести парк в региональную собственность. Решение о ликвидации муниципального предприятия должно быть отменено, поскольку оно, в частности, оставило парк без защиты, считает эколог. "Конечно, ликвидация - это не значит, что парк снесут бульдозерами. Ликвидация - это именно снятие правового статуса ООПТ, а сам парк останется. И я думаю, ни у кого рука не поднимается его уничтожить. Просто лишение статуса позволит проводить там какие-то хозяйственные работы, которые этому парку не нужны: может быть застройка, может, кто-то там захочет ресторан поставить. То есть статус обязательно нужно восстанавливать", - подчеркнул Бриних.

Он отметил, что парк делится на дикую и рукотворную части, причем последняя, как образец садово-паркового искусства, важна как зона отдыха и имеет эколого-просветительскую ценность. В дендропарке произрастают охраняемые виды растений, добавил Валерий Бриних.

Власти Адыгеи пообещали сохранить парк

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заверил, что парк будет сохранен. "Мною были даны поручения о повышении статуса дендропарка и передаче его в республиканскую собственность. Хочу сообщить, что Комитетом по туризму РА будут выработаны и предложения по развитию этого места", - написал он на своей странице в Instagram 4 июня. Кумпилов признал парк уникальным объектом. "Уверен, что дендропарк должен стать визитной карточкой республики", - говорится в публикации.

Муниципальное предприятие "Парк имени Букреева" ликвидировано в связи с нерентабельностью, говорится в постановлении главы Гиагинского сельского поселения от 29 мая. Копия этого постановления опубликована на сайте администрации Гиагинского сельского поселения.

В муниципалитете корреспонденту "Кавказского узла" объяснили ликвидацию предприятия тем, что ООПТ не могут находиться в муниципальной собственности. Кроме того, на содержание такого объекта в бюджете сельского поселения нет средств, подчеркнул представитель местных властей.

Сотрудники парка остались без зарплаты

В штате предприятия числились шесть человек, они не получают зарплату уже три месяца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор муниципального предприятия Анна Ярещенко. "Сотрудники говорят: "Еще немножко, мы все бросим и уйдем". Не могут люди бесплатно работать", - сказала Ярещенко.

Парк никак не охраняется. В бюджете Гиагинского сельского поселения на это нет средств, а предприятие находится в постоянных долгах, отметила директор. Местные жители по ночам устраивают там пикники, после них необходимо вывозить мусор, ремонтировать скамейки и беседки, что приводит к росту затрат на содержание парка, указала она. "Стараемся поддерживать парк в хорошем состоянии, как можем. Сейчас косилка сломалась, сотрудник косит своей косой. А у нас денег нет, мы закрыты, не можем брать деньги с людей. А люди идут", - отметила Анна Ярещенко. Она полагает, что парк не интересен застройщикам.

Парк находился на самоокупаемости, но при этом был нерентабельным, указала директор предприятия. "Мы должны зарплату платить, налоги, технику покупать, краску, удобрения, бензин - и все это приобретали мы сами. Летом мы зарабатываем, а зимой людей нет, мы зарабатываем долги. Потом опять за лето их отдаем, а за зиму накапливаем. Мы все время в убытках", - рассказала Ярещенко.

По ее словам, ранее предприятие было районным, и только потом его передали в собственность сельского поселения. Несмотря на все просьбы руководства парка о передаче в республиканскую собственность, местные власти не решались на это, заявила Анна Ярещенко. Она считает, что теперь это, наконец, произойдет.

Парк целиком находится в Гиагинском районе и занимает 150 гектаров. Создал его председатель совхоза "Гиагинский" Петр Букреев в 1970 году. Первоначально там выращивали местные деревья, потом привезли редкие саженцы из сочинского дендрария. Сейчас в дендропарке произрастает более 350 видов деревьев. В центральной зоне оборудован сад камней, куда свозили камни со всего Кавказа. В парке пять прудов, а в центральной зоне отдыха сосредоточены коллекции растений, создан оригинальный парковый ландшафт, который украшают окаменелости. Статус государственного памятника природы дендропарк получил в январе 1986 года. Ярещенко подтвердила, что ликвидирован не сам парк, а муниципальное предприятие.

По ее словам, в последнее время стоимость посещения парка для детей до 14 лет составляла 100 рублей, для взрослых - 200 рублей.