Снос исторического здания в Ереване привел к акции протеста местных жителей

11 июня 2020, 13:50

Более 30 человек вышли на акцию протеста в центре Ереване после попытки частной компании снести историческое здание рядом с территорией бывшего рынка "Фирдуси". В акции также приняли участие жильцы снесенных ранее окрестных домов, они заявили о недоверии к застройщику, потребовали выполнить обещание о новых квартирах и компенсаций за аренду жилья.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Еревана в 2017 году демонтировали в центре города рынок на улицы Фирдуси. На месте рынка и прилегающей к нему территории планируется построить жилой квартал.

Мэрия Еревана решила перенести вещевой рынок на улице Фирдуси в связи с началом строительных работ на данном участке. По данным городских властей, в рамках проекта застройки на территории в пять гектаров, охватывающей, в том числе и этот рынок, планируется построить бизнес-центры, гостиницы и жилой квартал. Проект стоимостью в 300 миллионов долларов намечено реализовать в течение трех-четырех лет. По словам торговцев, рынок обеспечивал рабочими местами свыше 600 человек.

Более 30 жителей центра Еревана вышли на акцию протеста после того, как 10 июня на улице Анрапетутяня, возле бывшего вещевого рынка "Фирдуси", начался снос здания, которое по мнению активистов является объектом историко-культурного наследия. В акции приняли участие жильцы соседних домов, передел корреспондент "Кавказского узла".

Здание начали сносить с раннего утра. Соседи подняли тревогу и на месте собрались активисты, которым удалось приостановить работы. Собравшиеся рассказали, что застройщик обещал до демонтажа пронумеровать все камни здания. Акция протеста транслировалось в прямом эфире в Facebook, передел корреспондент "Кавказского узла".

Часть здания была снесена несколько дней назад, рассказал культуролог Тигран Амирян. "Одно здание полностью уже снесли. Ничего не смогли поделать. Сегодня с утра начали работы по сносу второго дома. Второй день мы требуем у застройщиков разрешение на снос домов и второй день слышим от них, что документы есть, просто сейчас не на руках", – сказал Амирян корреспонденту "Кавказского узла".

На место прибыла член Совета старейшин Еревана от фракции "Мой шаг" Гаяне Мелкомян, которая отметила, что "насколько ей известно лицензию на застройку территории застройщик получил давно". "Нужно разобраться в документах, потом дать оценку", – сказала она в прямой видеотрансляции в Facebook.

Некоторые из местных жителей пожаловались на то, что застройщик до сих не предоставил им жилье взамен прежнего. "11 лет наша семья живет на съемной квартире, все не решат наш вопрос. То в одной новостройке обещают квартиру, но не выдают, то в другой. А на аренду квартиры деньги нам выдали только за первый месяц. И таких семей, которые подписали с застройщиком договор и оказались на улице, восемь", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Еревана Анаит Маргарян. По ее словам, 11 лет назад она подписала договор с застройщиком, по которому компания должна обеспечить ее семью новым жильем, а до этого момента оплачивать аренду квартиры. Маргарян рассказала что платит за аренду около 100 тысяч драмов (207 долларов).

Рынок Фирдуси функционировал с начала 1990-х годов, сначала там торговали в основном иранцы. Фуры из Ирана разгружались прямо на центральной площади Еревана, а улицу Фирдуси, расположенную неподалеку от площади, облюбовали иранские торговцы. Со временем, когда открылось транспортное сообщение через Грузию и в страну стали завозить товары из других стран, спрос на персидскую продукцию упал. На рынке понемногу стали появляться армянские торговцы. Торговые ряды представляли собой помещения слева и справа на протяжении порядка 100-120 метров.

Маргарян также приняла участие в акции протеста, она заявила, что намерена поставить палатку рядом с домом, в котором проживала раньше, поскольку он еще не снесен. И что в знак протеста будет проживать в палатке до тех пор, пока компания не обеспечит ее новым жильем, а также не выплатит компенсации за аренду квартиры. "Меня попросили подождать пару дней. Мне интересно, как оставшиеся жители этого района могут согласиться покинуть свои дома, видя, как нас обманули", – отметила женщина.

Активистка Изабелла Саргсян на своей странице в Facebook призвала членов Совета старейшин Еревана созвать внеочередное заседание и поставить на повестку дня вопрос сноса здания по улице Азатутян.

В комментарии к записи Саргсян член Совета старейшин Еревана от правящей фракции "Мой шаг" Изабелла Абгарян отметила, что территория продана частной компании и ее объекты не внесены в список памятников. "Я понимаю, что люди все, что сносится и застраивается в городе, связывают с нами, но, на самом деле, у нас в этом вопросе столько рычагов воздействия, сколько имеет любой житель Еревана", – пояснила Абгарян.