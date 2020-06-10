Процесс по делу Цкаева возобновлен после длительного перерыва

10 июня 2020, 17:58

Повторная судебно-медицинская экспертиза неоправданно затянула рассмотрение дела о смерти владикавказца Владимира Цкаева после допроса в отделе полиции, заявила его вдова. Первое с октября 2019 года заседание суд прервал из-за неявки одного из адвокатов.

Как сообщал "Кавказский узел", дело о смерти Цкаева рассматривается Ленинским райсудом Владикавказа с 18 февраля 2019 года. 28 октября 2019 года суд приостановил рассмотрение дела до получения итогов повторной судмедэкспертизы, на которой настаивали обвиняемые. Адвокат Земфиры Цкаевой усмотрела в этом ходатайстве попытку затянуть рассмотрение дела. В четвертую годовщину смерти Цкаева журналисты отметили, что общественный интерес к этому делу не угас.

39-летний Владимир Цкаев, примерный семьянин и отец двоих детей, умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции". Четыре года следствие и суд не могут установить виновных в гибели Владимира Цкаева, а силовики, обвиненные в пытках владикавказца, пытаются снять с себя ответственность, рассказывается в анимационном ролике осетинской журналистки Алины Алихановой.

Земфира Цкаева и ее адвокат указали на затягивание судебного процесса

Первое с октября 2019 года судебное заседание не состоялось сегодня из-за отсутствия адвоката подсудимого Азамата Цугкиева. Адвокат не смог прийти, поскольку находится на самоизоляции. Заседание перенесли на 17 июня, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева. Также сегодня отсутствовал и адвокат подсудимого Шоты Майсурадзе, но он не был против проведения судебного заседания, отметила Сикоева.

"Сущность сегодняшнего заседания сводилась к тому, что надо было ознакомиться с выводами экспертизы и получить копии экспертных заключений. Единственное, что меня настораживает - что экспертное заключение само по себе объемное. Там более 100 страниц, и я предполагаю, что адвокаты затребуют время на ознакомление с этой экспертизой в полном объеме", - отметила Анжелика Сикоева.

По словам Сикоевой, она не ходатайствовала о проведении заседания, но заявила, что подсудимые вновь затягивают процесс. "Процесс остановился на семь месяцев. Естественно, все сроки, которые позволяют подвергнуть человека уголовному преследованию - во всяком случае, по наименее серьезным статьям, которые им предъявляются, - они проходят", - подчеркнула представитель потерпевшей.

Земфира Цкаева согласилась с выводом адвоката о затягивании судебного процесса. Она также подтвердила намерение обратиться в Европейский суд по правам человека независимо от того, какое решение примет Ленинский районный суд Владикавказа. "Если так будет продолжаться дальше, я буду вынуждена подать жалобу в судебную коллегию о затягивании процесса. Если наши судебные заседания будут проходить в нормальном русле, то независимо от результатов мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека. Я надеюсь, что эта самоизоляция скоро закончится. Мы с новыми силами приступили к судебным заседаниям, мы готовы, и мы будем бороться. И мы будем привлекать внимание [к делу Цкаева], конечно. Мы потратили 4,5 года, чтобы добиться справедливости. Все зависит от судебных заседаний - с каким интервалом они будут проходить", - заявила вдова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что ждала результатов первой экспертизы два месяца. "Сейчас мы потратили семь месяцев, хотя экспертиза уже была сделала в том же институте, и там просто были дополнительные вопросы. Заключение выдавал тот же институт. Поэтому я считаю, что семь месяцев - это огромный срок для данной экспертизы. Мы со своим адвокатом будем выяснять и проверять, когда материал для экспертизы поступил в этот институт, когда она была сделана и переслана сюда", - заявила Земфира Цкаева.

Сыну Владимира Цкаева на момент смерти его отца исполнилось 11 лет, а дочери восемь. Уже четыре года вдова погибшего Земфира Цкаева продолжает бороться с системой, которая лишила её детей отца, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Дело Цкаева: четыре года в борьбе за правосудие", опубликованном в годовщину смерти Цкаева.

Общественный интерес к процессу сохраняется

Земфира Цкаева отметила, что сегодня на суд пришел уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев, назначенный на эту должность недавно. "Еще один человек заинтересовался нашим делом. Это значит, что ему не все равно, это меня радует. Он небезразличен к нашему горю и к тому, что происходит", - сказала Земфира Цкаева.

Процесс по делу Цкаева является "показательным для республики в сфере вопиющего нарушения прав человека, которое произошло", заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тамерлан Цгоев. "Республика, общественность, гражданское общество в первую очередь заинтересованы в том, чтобы это дело рассматривали объективно и всесторонне. Поэтому я пришел на первое заседание после перерыва, и по мере возможности буду приходить", - сказал Цгоев.

Председатель регионального отделения политической партии "Яблоко" в Северной Осетии Анатолий Сидаков тоже сегодня пришел на процесс по делу Цкаева, однако его, как и журналистов, не пропустили в зал. По словам Сидакова, он намерен посещать судебный процесс и следить за тем, чтобы было вынесено справедливое решение по этому делу. "Это уже продолжается пятый год. Это ненормально. Мы будем добиваться справедливого решения суда. Такие преступления не должны происходить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Сидакова, резонанс в связи с этим делом в обществе по-прежнему сохраняется. Он указал, что к нему как к правозащитнику и представителю партии "Яблоко" обращаются люди, которые интересуются делом Цкаева.

В связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, который действует в Северной Осетии, на судебные заседания пускают только участников процесса, говорится в письме объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики.

"С 12 мая 2020 года судами РСО-А возобновилось рассмотрение уголовных дел и материалов всех категорий, а также гражданских, административных дел и дел об административных правонарушениях. <...> В здание суда получат допуск только участники судопроизводства", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы.

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