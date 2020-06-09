Туристка в тяжелом состоянии эвакуирована из гор в Сочи

09 июня 2020, 23:54

Спасатели привлекли вертолет для эвакуации с подножия горы в Сочи туристки, у которой обострилось хроническое заболевание.

Информация о происшествии на горе Сахарная поступила в Южный поисково-спасательный отряд МЧС России 8 июня. Молодой человек сообщил, что его подруга при спуске с горы почувствовала себя плохо, у нее началась рвота, которая продолжалась более 15 часов. Состояние туристки усугублялось сильной слабостью.

"До ближайшего населенного пункта около девяти километров пешком по горной тропе. Из базового отряда к туристам выдвинулась пешим порядком группа спасателей", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице отряда в Instagram.

Оценив ситуацию, спасатели выслали на поиск и эвакуацию туристки вертолет Ка-32. Девушка в тяжелом состоянии была обнаружена на стоянке у родника под горой Сахарная в Хостинском районе Сочи.

"Вертолетчики и спасатели подняли пострадавшую на борт вертолёта с помощью спасательной лебедки и доставили в базовый отряд, где передали ее врачам скорой помощи [...] Тургруппа не была зарегистрирована в МЧС", - сообщили спасатели, опубликовав фото и видео эвакуационной операции.

Спутник девушки рассказал, что в походе у нее обострилось хроническое заболевание желудка, но никаких медикаментов у них при себе не было.

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