07 июня 2020, 06:40
Три осколочно-фугасных снаряда найдены в Дагестане
Полицейские обнаружили в Карабудахкентском районе три ржавых осколочно-фугасных снаряда.
Сотрудники министерства внутренних дел Дагестана нашли три снаряда во время оперативно-розыскных мероприятий.
Прибывшие на место находки взрывотехники каспийского ОМОН определили, что найденные боеприпасы являются 120-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. На них были следы коррозии, пишет сегодня, 7 июня "Звезда".
Найденные снаряды были уничтожены на месте, информирует "Дагестанская правда".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в 27 апреля в подвале двухэтажного дома в Махачкале были найдены две мины - противотанковая и противопехотная.
"Военные саперы начали разминирование в четырех районах Чечни", "Снаряды найдены возле частного дома в поселке около Баку", "Найденные около пляжа боеприпасы обезврежены в Волгоградской области".
07 июня 2020, 05:42
-
Зоозащитники просят легализовать приют в бывшей воинской части под Волгоградом
Приют "Дино" для бездомных животных находится уже девять лет на территории бывшей воинской части, но до сих пор не узаконен, пожаловались волгоградские зоозащитники президенту России. Они также попросили решить вопрос с дорогой к приюту и расположенному здесь же конному театру, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
07 июня 2020, 04:43
-
Пастбища в районе Мехельты попали в список спорных территорий Дагестана и Чечни
Приграничные земли, вокруг которых идут споры между Дагестаном и Чечней, используются жителями села Мехельта для сезонного выпаса мелкого рогатого скота, рассказал глава села Магомед Абдунасиров. Власти Дагестана так не высказали позицию по поводу спорного участка, отметил член общественной наблюдательной комиссии по вопросам согласования границы Малик Бутаев.
07 июня 2020, 03:44
-
Пользователи Instagram скептически восприняли слова Кадырова о ситуации с эпидемией
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в республике уменьшается количество новых случаев заражения коронавирусом. Пользователи Instagram поставили под сомнения эти сведения. Власти отчитываются об успехах, но сохраняют различные запреты, отметили они.
07 июня 2020, 02:46
-
Активисты в Азербайджане заявили о трудовой дискриминации по политическим мотивам
Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльвин Мамедов уволен с работы по завершению срока административного ареста. С угрозой увольнения столкнулся активист Ариф Бабаев, который также недавно отбыл административный арест. Работодатели увольняют и принуждают к увольнению активистов под давлением властей, считают в ПНФА.
07 июня 2020, 01:42
-
Трое астраханцев провели одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Участвовать в голосовании о внесении поправок в Конституцию России бессмысленно, а в период пандемии коронавируса - еще и небезопасно, считают участники одиночных пикетов в Астрахани.
-
07 июня 2020, 01:42
Трое астраханцев провели одиночные пикеты против поправок в Конституцию
-
06 июня 2020, 22:001
Мэр города в Югре пожаловался Кадырову и Делимханову на местного бизнесмена
-
06 июня 2020, 18:402
Близкие Кучменова пожаловались на запрет свиданий с ним в СИЗО
-
06 июня 2020, 16:06
Версия кровной мести озвучена после стрельбы в Кизляре
-
05 июня 2020, 22:53
Жители части Северного Кавказа остаются без энергоснабжения после урагана
-
05 июня 2020, 19:20
Силовики не пустили часть верующих на первый за 10 недель джума-намаз в Чечне
-
07 июня 2020, 00:432
Житель Владикавказа задержан после стрельбы по работникам бистро
-
06 июня 2020, 21:14
19 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ингушетии
-
06 июня 2020, 20:29
Нагорный Карабах сообщил о 100 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю
-
06 июня 2020, 14:22
Число заражений COVID-19 в Нагорном Карабахе выросло до 59
-
06 июня 2020, 13:37
Азербайджан заявил о снайперских обстрелах на линии фронта
-
06 июня 2020, 11:50
Семь жителей Армении умерли от коронавируса за сутки
-
05 июня 2020, 20:20
Четыре новые смерти от коронавируса зафиксированы в Азербайджане
-
05 июня 2020, 17:10
Стрелявший в Тбилиси сдался полиции
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
07 июня 2020, 04:43
Пастбища в районе Мехельты попали в список спорных территорий Дагестана и Чечни
-
07 июня 2020, 00:18
Адвокат обвиненных в связях с ИГ* жителей Буйнакска заявил о фальсификации доказательств
-
21 мая 2020, 14:14
Айна (Патимат) Заирбековна Гамзатова
-
04 июня 2020, 10:43
BERG...man TbilisiНовая буря в чечено-дагестанском стакане и хайп про "оккупанта Рамзана"? Или- дискуссия об адм. границах республик? 70
-
28 мая 2020, 16:15
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Коронакризис на Северном Кавказе: социальные аспекты пандемии". Онлайн-дискуссия на КУ 31 мая 2020 г. 1
-
25 мая 2020, 09:16
BERG...man TbilisiМ. Симоньян о причинах вспышки к-вируса в Дагестане - скепсис и дезинформация. И - что дальше? 21
-
23 мая 2020, 08:16
BERG...man TbilisiПрятки с Кадыровым- закрытый или открытый перелом? Дагестан- боевики- итог! Донбасс- обострение- черта 27
-
18 мая 2020, 16:17
BERG...man TbilisiПутин: в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. Республика получит необходимую помощь! 65
-
05 июня 2020, 15:392
Коронавирус добрался до Кавказа
-
04 июня 2020, 19:42
Особый дагестанский коронавирус
-
07 июня 2020, 02:37Опровержение заявления сотрудников Лескенской больницы
-
06 июня 2020, 22:43В микрорайоне Малый Ахун г. Сочи люди из других регионов устроили застолье и дискотеку вопреки действующему карантину
-
06 июня 2020, 20:27Завершен проект по переводу и изданию книги Айтека Намитока "Происхождение черкесов"
-
06 июня 2020, 12:48В обсерваторе г. Сочи людей удерживают дольше установленного срока
-
06 июня 2020, 10:54Дагестан отправил помощь Карачаево-Черкесии
-
18 мая 2020, 13:48
В апреле 2020 года два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе
-
15 апреля 2020, 15:07
В феврале и марте 2020 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали четыре человека