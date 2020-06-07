Три осколочно-фугасных снаряда найдены в Дагестане

07 июня 2020, 06:40

Полицейские обнаружили в Карабудахкентском районе три ржавых осколочно-фугасных снаряда.

Сотрудники министерства внутренних дел Дагестана нашли три снаряда во время оперативно-розыскных мероприятий.

Прибывшие на место находки взрывотехники каспийского ОМОН определили, что найденные боеприпасы являются 120-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. На них были следы коррозии, пишет сегодня, 7 июня "Звезда".

Найденные снаряды были уничтожены на месте, информирует "Дагестанская правда".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 27 апреля в подвале двухэтажного дома в Махачкале были найдены две мины - противотанковая и противопехотная.