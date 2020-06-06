19 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Ингушетии

06 июня 2020, 21:14

В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Сунженском районе Ингушетии пострадали 19 человек, сообщил представитель районной службы скорой помощи. Как минимум восемь из них доставлены в больницу, сообщило республиканское управление МЧС.

Информация о ДТП на территории ООО "Сад Гигант" в сельском поселении Нестеровское поступила спасателям сегодня в 18.20 мск. В результате столкновения двух автобусов, перевозивших работников предприятия, пострадали 8 человек, все они были доставлены Сунженскую районную центральную больницу, проинформировала пресс-служба управления МЧС по Ингушетии.

"После оказание первой помощи пять человек отпущены домой", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Facebook. Жертв в результате происшествия нет, отметили спасатели.

О 19 пострадавших сообщили на станции скорой помощи Сунженско района. У большинства из них выявлены незначительные ушибы.

"Есть несколько человек с переломами и с сотрясением. Несколько человек в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие травмы", - привел слова сотрудника станции ТАСС.

В республиканском управлении МВД также сообщили 19 пострадавших, сообщил "Интерфакс".

По состоянию на 21.10 мск на сайтах МВД и МЧС Ингушетии сообщения о ДТП в Сунженском районе нет.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая глава администрации Магаса Руслан Арсамаков был доставлен в больницу с травмами, полученными в автомобильной аварии.