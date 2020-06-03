Завод "Электроцинк" выставлен на продажу на Avito

03 июня 2020, 21:33

Уральская горно-металлургическую компания запросила за владикавказский завод "Электроцинк" 1,2 миллиарда рублей, сообщив потенциальным покупателям, что в городе много квалифицированных кадров.

Как писал "Кавказский узел", завод "Электроцинк" был остановлен в апреле 2019 года - после крупного пожара, произошедшего в октября 2018 года, и многолетних протестов активистов. В результате чего более 1,1 тысячи сотрудников завода попали под сокращение. Власти пообещали сокращенным сотрудникам помочь найти работу, однако в ноябре 2019 года многие из них вышли на митинг во Владикавказе, заявив о том, что власти не выполнили своего обещания. При появлении новых производств власти в первую очередь будут предлагать работу бывшим работникам "Электроцинка", заверило министерство промышленности и транспорта республики.

Уральская горно-металлургическую компания (УГМК) выставила "Электроцинк" на продажу на сайте объявлений Avito, запросив за завод 1,2 миллиарда рублей. В объявлении сказано, что в состав имущественного комплекса входят три земельных участка общей площадью 64,4 га и 216 зданий (432 тысячи квадратных метров), 141 транспортное средство, более 4,5 тысячи единиц оборудования. В числе преимуществ указано "наличие во Владикавказе большого количества квалифицированных рабочих кадров, особенно в металлургии". Объявление опубликовано 2 июня.

В пресс-службе УГМК подтвердили, что "Электроцинк" выставлен на продажу, передал сегодня ТАСС.

ОАО "Электроцинк" было крупнейшим промышленным предприятием цветной металлургии в Северной Осетии, вторым по мощности в России, известным своим производством цинка, свинца, кадмия и серной кислоты, говорится в справке "Кавказского узла" о заводе. Закрытия этого производства 10 лет требовали местные жители и экоактивисты, говорится в материале "Как жители Владикавказа "Электроцинк" одолели", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".