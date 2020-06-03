03 июня 2020, 21:33

Завод "Электроцинк" выставлен на продажу на Avito

Уральская горно-металлургическую компания запросила за владикавказский завод "Электроцинк" 1,2 миллиарда рублей, сообщив потенциальным покупателям, что в городе много квалифицированных кадров.

Как писал "Кавказский узел", завод "Электроцинк" был остановлен в апреле 2019 года - после крупного пожара, произошедшего в октября 2018 года, и многолетних протестов активистов. В результате чего более 1,1 тысячи сотрудников завода попали под сокращение. Власти пообещали сокращенным сотрудникам помочь найти работу, однако в ноябре 2019 года многие из них вышли на митинг во Владикавказе, заявив о том, что власти не выполнили своего обещания. При появлении новых производств власти в первую очередь будут предлагать работу бывшим работникам "Электроцинка", заверило министерство промышленности и транспорта республики.

Скриншот объявления о продаже "Электроцинка" на Avito, https://www.avito.ru/vladikavkaz/kommercheskaya_nedvizhimost/zavod_elektrotsink_bolee_432_tys_m_1925251178Уральская горно-металлургическую компания (УГМК) выставила "Электроцинк" на продажу на сайте объявлений Avito, запросив за завод 1,2 миллиарда рублей. В объявлении сказано, что в состав имущественного комплекса входят три земельных участка общей площадью 64,4 га и 216 зданий (432 тысячи квадратных метров), 141 транспортное средство, более 4,5 тысячи единиц оборудования. В числе преимуществ указано "наличие во Владикавказе большого количества квалифицированных рабочих кадров, особенно в металлургии". Объявление опубликовано 2 июня.

В пресс-службе УГМК подтвердили, что "Электроцинк" выставлен на продажу, передал сегодня ТАСС.

ОАО "Электроцинк" было крупнейшим промышленным предприятием цветной металлургии в Северной Осетии, вторым по мощности в России, известным своим производством цинка, свинца, кадмия и серной кислоты, говорится в справке "Кавказского узла" о заводе. Закрытия этого производства 10 лет требовали местные жители и экоактивисты, говорится в материале "Как жители Владикавказа "Электроцинк" одолели", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".

Примечание:

"Четыре республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга по уровню безработицы", "Четыре республики СКФО стали аутсайдерами рейтинга доступности ипотеки", "Ингушетия стала лидером по количеству неплательщиков по кредитам".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 июня 2020, 21:52

03 июня 2020, 20:52

03 июня 2020, 20:07

03 июня 2020, 19:30

03 июня 2020, 18:36

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи