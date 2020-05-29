Зелимхан Котиков. Фото: https://fortanga.org/tag/zelimhan-kotikov/

29 мая 2020, 17:24

Источники сообщили о госпитализации бывшего министра труда Ингушетии

Автомобиль бывшего министра труда Ингушетии Зелимхана Котикова, обвиненного в нецелевом использовании 1 млрд рублей, вылетел в кювет. Котиков находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили сегодня источники.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2018 года следствие возбудило уголовное дело против главы Минтруда Ингушетии по обвинению в нецелевом использовании 1 миллиарда рублей, выделенных на соцвыплаты льготникам в 2017-2018 годах. 13 декабря 2019 года глава Ингушетии принял отставку Зелимхана Котикова.

По версии следствия, в 2017-2018 годах из бюджета федерального в бюджет региона поступило более 1,2 миллиарда рублей для соцвыплат жителям республики федеральных льгот. Однако более 1 миллиарда рублей из этих средств министр направил на помощь по оплате коммунальных услуг льготникам, сообщила прокуратура Ингушетии 30 апреля 2019 года.

Бывший министр труда Ингушетии Зелимхан Котиков попал в аварию в районе Назрани. Котиков "на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 в районе надземного пешеходного перехода в Назрани, не справившись с управлением,  опрокинулся в кювет", процитировала сегодня газета "Ингушетия" слова источника. По его данным, Зелимхан Котиков находится в тяжелом состоянии  в республиканской больнице.

До аварии Котиков "на выезде из столицы республики Магаса на посту ДПС наехал на шлагбаум и скрылся по автодороге в сторону Назрани",  приводит "Интерфакс" слова источника. После ДТП бывший министр в бессознательном состоянии с травмами головы доставлен в реанимацию республиканской больницы Ингушетии, подтвердил источник.

Примечание:

"Глава Минприроды Ингушетии освобожден от должности после трех месяцев работы", "Глава села в Ингушетии обвинен в подлоге", "Сотрудник Пенсионного фонда в Ингушетии обвинен в хищении 3,5 миллиона".

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