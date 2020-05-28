Уроженка Чечни Саидова осуждена по делу о финансировании терроризма

28 мая 2020, 15:35

Суд приговорил сегодня Лилию Саидову к пяти годам заключения за перевод денег брату в Турцию. Саидова не признает себя виновной в финансировании терроризма, и решение суда будет обжаловано, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", Лилия Саидова была арестована по обвинению в финансировании терроризма. Сотрудники спецслужб вынуждают Саидову дать признательные показания и оговорить незнакомого ей человека из Дагестана, заявили отец и адвокат уроженки Чечни. На суде 3 марта Саидова подтвердила, что перевела деньги младшему брату в Турцию, но отказалась признать вину в финансировании терроризма. Допрос главного свидетеля по делу, запланированный на 18 марта, был сорван.

Черемушкинский районный суд Москвы 13 декабря 2018 года арестовал шестерых выходцев с Северного Кавказа, подозреваемых в сборе средств на финансирование боевиков "Исламского государства"*. Были арестованы две женщины – Мадина Байсарова и Лилия Саидова и четверо мужчин – Саид-Хамзат Байсаров, Ислам Саадаев, Ислам Мусаев и Салман Рамазанов. Седьмая подозреваемая по делу, Анжелика Бабан, была отправлена под домашний арест, так как решила сотрудничать со следствием. В декабре 2019 года преследование Бабан, Рамазанова, Саадаева и Байсарова было прекращено, они получили право на реабилитацию.

Второй Западный окружной военный суд в Москве сегодня признал Лилию Саидову виновной в финансировании терроризма и приговорил к пяти годам заключения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат осужденной Сулейман Ибрагимов. Лилия Саидова выслушала приговор дистанционно, по видеоконференцсвязи, добавил он.

Адвокат отметил, что главный свидетель обвинения отказался давать показания. "Вообще, судебный процесс прошел в «пожарном порядке». С понедельника по четверг (25-28 мая. - Прим. "Кавказского узла") прошли все заседания. В том числе допросили во вторник, 26 мая, главного свидетеля обвинения, Шайхвалиева, который в ходе допроса отказался от своих показаний, данных на предварительном следствии против Саидовой. Состоялись прения сторон в среду, 27 мая. Несмотря на отказ свидетеля от показаний, суд счел вину доказанной и дал пять лет", - рассказал он.

Назначенное Саидовой наказание - минимальное по статье "Содействие терроризму путем финансирования деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.1 УК) в старой редакции Уголовного кодекса, указал Ибрагимов. Новая редакция УК предусматривает уже от восьми лет заключения. "И по этой статье не предусмотрена возможность условного срока или отсрочки исполнения наказания", - уточнил адвокат. Тем не менее, защита заявила, что обжалует приговор, как только получит полный текст судебного решения.

На сайте Второго Западного окружного военного суда к 15.30 мск 27 мая не появилось информации о вынесенном Саидовой приговоре.

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