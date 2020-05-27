Мария Бухтуева. Фото: страница Марии Бухтуевой в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/id92163164?w=wall92163164_29441%2Fall

27 мая 2020, 10:00

"Слишком часто журналиста настигает "арматурка", а то и пуля"

Открытое заявление "Синдиката-100" в отношении угроз сотруднице красноярской телекомпании ТВК Марии Бухтуевой.

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25 мая 2020 года в социальной сети "Вконтакте" на личной странице сотрудницы телекомпании ТВК (Красноярск) Марии Бухтуевой были опубликован угрозы в ее адрес. Пользователь, зарегистрированный под именем Василь Клименко, угрожает журналисту физической расправой (в сноске содержатся оскорбления и угрозы, - прим. "Кавказского узла"):

Угрозы опубликованы под перепостом на странице Марии текста "Новой газеты" от 22 мая 2020 года, в которой главные редактора нескольких российских изданий рассказывают о претензиях к ним Генпрокуратуры и Роскомнадзора в ситуациях, когда СМИ откровенно говорят о проблемах, вызванных пандемией коронавируса.

Объединение независимых СМИ "Синдикат-100" требует установить личность виновного и привлечь его к ответственности. Мы считаем, что нарушена часть 2 ст 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга».

Мы уверены, что причина угроз кроется не только в указанной публикации. Неприязнь вызывает профессиональная и человеческая позиция как журналиста Бухтуевой, так и телекомпании ТВК, главным редактором которой является наша коллега.

Мы не считаем эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая «арматурка», а то и пуля. Мы всерьез обеспокоены безопасностью Марии и ее родных и будем пристально следить за развитием ситуации.

Полагаем, что для органов правопорядка, в способности которых пресечь нарушение закона некто Клименко полон пессимизма, было бы делом чести доказать обратное.

27 мая 2020 года

источник: Журналистское объединение "Синдикат-100"

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27 мая 2020, 10:00

  • "Синдикат-100" потребовал найти автора угроз журналисту

    Правоохранители должны установить личность и привлечь к ответственности пользователя соцсети, угрожающего расправой сотруднице красноярской телекомпании за перепост статьи о претензиях властей к работе журналистов, указало сегодня в открытом заявлении объединение изданий "Синдикат-100".

27 мая 2020, 09:45

27 мая 2020, 08:59

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