Плакат на воротах спортклуба "Сосновый Бор". Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

18 мая 2020, 16:13

Представители спортклуба в Волгограде заявили о серии задержаний во время сноса конюшен

Силовики второй раз за день задержали активиста Бориса Пылина и двух юридических представителей усадьбы "Сосновый Бор", где вопреки протестам волгоградцев начался снос конюшен. У рабочих нет разрешения на снос, заявили задержанные.

Как писал "Кавказский узел", волгоградские активисты с 15 мая дежурят у конюшен клуба "Золотая подкова", расположенного на территории усадьбы "Сосновый Бор" в Дзержинском районе Волгограда. Они протестуют против сноса конюшен, которого добилась через суд местная администрация. Сегодня был доставлен в отделение полиции один из участников акции, Борис Пылин.

Чиновники объявили конюшни "Золотой подковы" самостроем. Распоряжение о сносе было вынесено еще 17 января. Сам снос был назначен на 27 января, но не начался в этот день из-за обжалования решения властей в суде. В клубе "Золотая подкова" готовились к соревнованиям около 70 детей. Снос конюшен лишит волгоградцев популярного места для семейного отдыха, указали местные жители. Электронная петиция "Остановить снос конюшни в "Сосновом Бору"" к 16.13 мск 18 мая собрала 20 974 подписи.

Борис Пылин сообщил, что вскоре после его задержания в отдел полиции привезли также юриста "Соснового Бора" и адвоката, представляющего интересы организации. Спустя час все трое были отпущены. "Когда нас отпустили, мы приехали к "Сосновому Бору". Там готовился слом. Нас вновь задержали и привезли в отдел полиции", - рассказал Пылин корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, в первый раз его доставили в отделение полиции после попытки выяснить, на каком основании сносят строения конноспортивного клуба. "Я хотел выяснить у представителя администрации Дзержинского района, которая стояла с пачкой документов, на каком основании хотят ломать здание, находящееся в собственности. Мы хотели узнать, есть ли утвержденный план демонтажа. Демонтаж должен осуществляться по плану и по решению, подписанному должностным лицом. Решения на демонтаж здания нам никто не показал. Сегодня четвертый день сноса. Приехала группа рабочих с пилами, ломами, топорами, сварочными аппаратами, но без тяжелой техники. В окружении полиции с овчаркой и с автоматами. Полицейских было человек 10. Сейчас ломают окна, двери", - сообщил Пылин.

Представитель "Соснового бора" Рустам Эседулаев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что был задержан, когда показывал полицейскому документы на право собственности на строения. "Меня на руках с ними и привезли в полицию. При этом не было конфликтов, ругани и оскорблений. Все тактично. Когда нас отпустили, и мы вернулись обратно, подполковник сказал забрать нас в отдел опять", - подтвердил он информацию о повторном задержании.

Задержанный сегодня адвокат Андрей Коршунов считает, что не было никаких оснований доставлять его в отдел полиции. "Сотрудники полиции говорили: "Вы препятствуете нашей законной деятельности". Я спросил, в чем их деятельность заключается. При этом отметил, что общественный порядок не нарушаю. Я сказал, что человек может быть лишен своей собственности только по решению суда, и просил показать решение суда, на основании которого сносят объекты. Меня взяли под руки, насильно посадили в машину. Я не сопротивлялся", - рассказал Коршунов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат считает, что задержавший его силовик превысил полномочия. "Меня привезли в отдел полиции, посадили в коридоре, мы ждали около часа. Мы начали выяснять у дежурного, что происходит, и почему мы здесь сидим. Либо должны были составить протокол по поводу нашего задержания, либо отпустить. Я позвонил на телефон  доверия ГУВД по Волгоградской области, сообщил, что нас без документов содержат фактически в условиях, ограничивающих свободу. Приехал мой коллега, который выписал на меня ордер - он представляет мои интересы. После этого нам дверь открыли, и мы ушли", - сообщил Андрей Коршунов.

По словам адвоката, окончательного решения о сносе конюшен суд еще не вынес. "Есть постановление администрации Дзержинского района о  сносе, оно обжалуется в суде, судебного решения пока нет. Администрация предпринимает меры, чтобы уничтожить собственность, не дожидаясь решения суда", - заявил он.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов". 

Примечание:

"Жители Калача-на-Дону добились ликвидации свалки на месте концлагеря", "Волгоградский активист и сотрудник оператора по вывозу мусора обменялись обвинениями в нападении", "Врач Калачевской больницы заявила об угрозе увольнения после резонансного видео".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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