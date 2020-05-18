Жители Сочи пожаловались на застройку детских площадок

18 мая 2020, 03:55

Детские площадки на придомовых территориях по улице Гагарина в Сочи застраиваются многоквартирными домами, офисными зданиями и занимаются автомобильными парковками, пожаловались местные жители.

Сообщение от жителей улицы Гагарина в Сочи, которые пожаловались на то, что детская площадка возле их домов превращена в парковку для автомобилей, пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 10 мая. "На призывы как-то сохранить детский досуг владельцы автомобилей только ухмыляются. И прогоняют, чтобы кто-нибудь не повредил их транспортные средства", - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Корреспондент "Кавказского узла" побывала 17 мая на улице Гагарина и убедилась, что детская площадка действительно заставлена машинами, как и проходы к подъездам, а на месте другой детской площадки, которая была заложена еще в 70-х годах XX века, появился многоквартирный дом с огороженной территорией.

Сочинцы, проживающие на улице Гагарина, пожаловались, что их детям негде играть, так как детские площадки либо застроены, либо заняты машинами.

"У нас трое детей. Естественно, дети выходят на улицу, но рискуют попасть под машину, так как они носятся по внутридомовым территориям, которые предназначены только для проезда спецтранспорта. Это полное безобразие, что нас лишили всего из-за коммерческих строек и самоуправства чиновников", - отметила Татьяна Соловьева.

"Живу в микрорайоне с момента его постройки, с 70-х годов. Помню прекрасно, что между домами 28 и 30 по улице Гагарина была детская площадка. И вдруг в 2010 году с приходом мэра Пахомова ее стали ломать и завозить стройматериалы. Тогда никто ничего не понял, думали, модернизируют площадку, даже порадовались. Но напрасно, вскоре стали возводить этажи и распродавать квартиры. Мы стали писать письма и жалобы во все инстанции, но нам отвечали, что земля не наша, и администрация ею распорядилась по своему усмотрению. Писали-писали, и нам надоело, потому что толку никакого не было, а дом был построен на детской площадке", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старожил микрорайона "Гагаринский" Николай Тахтаров.

По словам сотрудника комитета по имущественным отношениям администрации Сочи, территории в семь соток действительно находилась в муниципальной собственности, однако в 2010 году ее передали коммерческой организации в аренду. Затем было выдано разрешение на строительство многоквартирного дома, рассказал сотрудник ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Детские и бельевые площадки, а также зеленые зоны в Сочи интенсивно застраиваются

По словам юриста Илонны Березниковой, жители Сочи за 15 лет "потеряли половину своих законных территорий вместе с зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, которые были предусмотрены генеральным планом Сочи на момент застройки курорта многоквартирными домами в 60-70-х годах прошлого века".

"Разные чиновники, возглавлявшие курорт в течении 15 лет, разработали схему, по которой со ссылкой на просьбы самих сочинцев издавали постановления о передаче им в общедолевую собственность территории под их многоквартирными домами. При этом территории перекраивались и рассчитывались по новой уплотнительной методике, которая не должна была применяться в отношении домов, построенных до ее принятия. В результате законные придомовые территории сочинцев были урезаны вполовину, а то и больше. Жителям многоквартирных домов оставили в собственность только небольшие метры отступов от подъездов дома. В иных случаях жильцов вообще лишали их законных территорий и отдавали землю под новые коммерческие застройки. Таким образом освобождались детские и бельевые площадки, зеленые зоны общего пользования. На них точечно возводились коммерческие дома уже как на "свободных муниципальных территориях", предоставляемых застройщикам на правах аренды либо собственности. Новострои из-за маленьких площадей также не имеют места для детских и бельевых площадок, зон отдыха", - рассказала Березникова корреспонденту "Кавказского узла".

Заместитель председателя ТОС "Гагаринский" Сергей Титов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что придомовые территории в микрорайоне действительно застраиваются торговыми ларьками, офисными строениями и даже многоквартирными домами.

"Помню, как я ребенком катался на качелях детской площадки у дома 29а по улице Гагарина, а потом, лет 15 назад, вдруг на ней построили офисное здание. У нас исчезла под коммерческую парковку и офисы половина территорий детских центров на улицах Конституции и Красноармейской. Машины, как ставили у подъездов и на зеленых зонах, на оставшихся площадках, так и ставят. Эти вопросы совершенно не урегулированы, нет единой политики в этом направлении", - посетовал Титов.

Он сообщил, что неоднократно обращался к чиновникам с предложением о реновации детских площадок, но конкретные ответы так и не были получены.

По словам представителя пресс-службы администрации Сочи Микаэля Нерсесяна, "детские площадки города сейчас имеют различное управление". "Одни находятся в управлении и собственности многоквартирных домов, другие - в собственности муниципалитета. Каждый случай индивидуален", - отметил он.

По мнению адвоката краевой коллегии адвокатов Александра Енина, передел придомовых территорий многоквартирных домов, построенных в Сочи в 60-80 годах XX века, нельзя считать законным, так как возведенная ранее часть города не подлежит уплотнительной застройке.

"Согласно Положению «О порядке установления границ землепользователей в застройке городов и других поселений», утвержденному пунктом 4 постановления Правительства РФ от 2 февраля 1996 года № 105, «для всех типов застройки являются обязательными следующие правила межевания: границы и размеры земельных участков, переданных в собственность, владение, пользование юридических и физических лиц, а также государственных и муниципальных земельных участков, сданных в аренду до принятия настоящего положения, не подлежат пересмотру». Однако местная власть их пересмотрела, и поэтому люди лишились детских и бельевых площадок, зеленых зон", - пояснил адвокат.