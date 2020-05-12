Камера c подозреваемым. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

12 мая 2020, 17:22

Арестован подозреваемый в подрыве гранаты на Ставрополье

Суд на Ставрополье отправил в следственный изолятор мужчину, задержанного после броска гранаты в компанию людей в поселке Приэтокский.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая при взрыве гранаты во дворе частного дома в поселке Приэтокский Георгиевского городского округа пострадали люди, отмечавшие семейный праздник. 12 из 15 пострадавших от взрыва были госпитализированы, их жизнь вне опасности, сообщил Минздрав. По данным следствия, гранату бросил нетрезвый сосед, раздраженный шумной компанией. Против него возбуждено дело о покушении на убийство.

О том, что 67-летний подозреваемый в покушении на убийство взят под стражу, сообщила сегодня пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В Георгиевском округе Ставрополья, где произошел инцидент, продолжают работать следователи-криминалисты регионального управления СКР, также со ссылкой на информацию ставропольских следователей передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подрыве гранаты на Ставрополье ранее был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством.

Примечание:

"Минздрав Ставрополья сообщил о состоянии пострадавших при взрыве", "Житель Пятигорска осужден на 13 лет за взрыв гранаты в доме", "Один человек убит в спецоперации после взрыва в многоэтажке в Ставрополе".

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