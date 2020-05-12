ЛЭП. Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Линия_электропередачи

12 мая 2020, 01:14

Более 77 тысяч жителей Ачхой-Мартановского района остались без света

Авария на высоковольтной линии привела к отключению электроснабжения у части жителей Ачхой-Мартановского района Чечни, сообщили в Минэнерго.

Высоковольтная линия «Самашки - Ачхой-Мартан» отключилась 11 мая в 21.50 мск действием защит, что привело к отключению электроснабжения части жителей потребителей Ачхой-Мартановского района, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России. Высоковольная ЛЭП обслуживается «Чеченэнерго».

По данным ведомства без света остались 77,2 тысяч человек. Температура наружного воздуха составляет 13 градусов, уточняется в сообщении.

На месте аварии ведутся восстановительные работы, о времени окончания которых не сообщается, информирует ТАСС.

На сайте чеченского управления МЧС, а также компании «Чеченэнерго» на 00.40 мск сегодня нет информации о аварии на высоковольтной ЛЭП в Ачхой-Мартановском районе республики.

"Кавказский узел" также писал, в феврале дома жителей более 50 населенных пунктов в Чечне были обесточены после аварий на электросетях, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 12 мая днем в Ачхой-Мартане ясно, без осадков при температуре 21 градус, ветре 3 метров в секунду. Ночью осадков также не ожидается, будет ясно, температура воздуха понизится до 9 градусов, сила ветра сохранится на прежних показателях. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

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