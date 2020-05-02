Кадыров проигнорировал обращения матерей двух задержанных

02 мая 2020, 10:20

Жительницы Чечни пожаловались Рамзану Кадырову на арест их сыновей Магомеда и Ахмеда Хайхароевых, которые пятый месяц находятся под стражей. Пользователи Instagram высказались в поддержку матерей.

Как писал "Кавказский узел", мать жителя станицы Ассиновской Магомеда Хайхароева распространила аудиосообщение, в котором попросила Рамзана Кадырова посодействовать освобождению сына. Она пояснила, что овдовела в 2006 году, а сын "очень помогал" ей дома с взрослой сестрой-инвалидом, однако не указала, по какой причине его задержали. Односельчане Хайхароевых сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что ранее у силовиков не было претензий к Магомеду Хайхароеву.

С Магомедом Хайхароевым был задержан его двоюродный брат

Магомед Хайхароев остается под арестом уже пятый месяц, как и его двоюродный брат Ахмед Хайхароев, говорится в новом обращении к Кадырову, опубликованном 1 мая в Instagram-паблике "ЧП Грозный".

"Мы матери Магомеда и Ахмеда Хайхароевых (дв[оюродные] братья). Наши сыновья пятый месяц как находятся под стражей. Два месяца они были в УВД г. Грозный, позже их перевели в с. Серноводск. Они оба потеряли своих отцов. Один в 2004, второй в 2006 г. Мы с трудом воспитывали своих детей, одни. До задержания наши сыновья были нашей опорой и поддержкой", - говорится в подписи к фотографии двух молодых людей. Причины ареста Хайхароевых в обращении не указаны, об их невиновности также ничего не говорится.

Обращение матерей задержанных жителей Чечни вызвало сочувствие в Instagram

К 11.20 мск 2 мая эта публикация собрала 1488 "лайков" и 134 комментария. У паблика 53,8 тысячи подписчиков.

"Очень тяжело слышать мольбу матерей", - отметила makhauriasia. "[Задержанным] будут готовить статью и фабриковать дело [по] УК РФ", - предположил osatop2020. "По какому праву удерживают этих подростков? Бедные мамы. <...> Прям беспредел какой-то", - возмутилась сегодня svetlana_yshina05.

"Рамзан [Кадыров] справедливо решит эту проблему!" - заявил avkhadovich. "Рамзан сам и делает эти проблемы", - возразил ему bostan95.s.

Многие пользователи в комментариях поставили тэги на аккаунт Kadyrov_95, однако ни на этой странице, ни на странице главы Чечни в соцсети "ВКонтакте" к 10.20 мск 2 мая не появилось реакции на обращение двух жительниц Чечни. На сайте МВД Чечни к 10.20 мск 2 мая также не появилось информации о задержании братьев Хайхароевых. Связаться с близкими родственниками Хайхароевых корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Сам факт обращений к Кадырову говорит о том, что матери уверены в невиновности своих сыновей, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Адлан. "Обращение напрямую к главе Чечни - это крик отчаяния, и ничего более. Если бы эти матери считали, что их сыновья в чем-то виновны, то они не осмелились бы на такой шаг", - уверен он.

"Мы не знаем, что именно силовики инкриминируют этим молодым людям, поэтому достаточно сложно делать какие-то выводы. Но, на мой взгляд, если мать раз за разом взывает за помощью к главе республики, значит, что что-то там действительно не так", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" другая местная жительница, Малика.

Отметим, что в мае 2006 года во время спецоперации был убит 19-летний Ризван Хайхароев - сын полевого командира Руслана Хайхароева, погибшего накануне второй чеченской кампании. В сентябре 2013 года в перестрелке с силовиками был убит житель станицы Ассиновская Руслан Хайхароев. По данным силовиков, он с 2011 года числился в розыске по подозрению в причастности к боевикам и убийстве силовика.