Глава Гуниба обвинен в афере с землей

01 мая 2020, 05:50

Передано в суд уголовное дело в отношении бывшего главы дагестанского села Гуниб, обвиняемого в превышении полномочий при передаче местному жителю участка природного парка.

По версии следствия, в 2016 году глава Гуниба вынес незаконное постановление о бесплатной передаче в собственность местному жителю участка общей площадью около 2000 квадратных метров из земель сельхозназначения для ведения личного подсобного хозяйства, тогда как этот участок находился в границах природного парка и не мог быть приватизирован.

Следователи обвинили чиновника в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления (ч.2 ст.286 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Следствие не раскрывает имя чиновника.

Обвиняемым по делу проходит Мурад Дибиров, уточняет "Молодежь Дагестана".

На сайте администрации Гунибского района к 05.50 мск 1 мая не было сообщений относительно этого уголовного дела.

"Кавказский узел" также информировал, что предшественник Дибирова на посту главы Гуниба Ахмадула Газимагомедов в августе 2013 года был осужден по делу о служебном подлоге. В феврале 2019 года Дибиров был заподозрен в служебном подлоге и мошенничестве, связанном с хищением в 2015-2016 годах денег, выделенных из кассы администрации Гуниба для оплаты оказанных муниципалитету услуг. В марте 2019 года следователи заподозрили Дибирова в превышении должностных полномочий со служебным подлогом. По версии следствия, чиновник в 2016 году неправомерно обеспечил передачу местной жительнице участка площадью 600 квадратных метров. Эти дела в отношении главы села были переданы в суд в мае 2019 года, о результатах их рассмотрения не сообщалось.