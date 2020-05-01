01 мая 2020, 05:50

Глава Гуниба обвинен в афере с землей

Передано в суд уголовное дело в отношении бывшего главы дагестанского села Гуниб, обвиняемого в превышении полномочий при передаче местному жителю участка природного парка.

По версии следствия, в 2016 году глава Гуниба вынес незаконное постановление о бесплатной передаче в собственность местному жителю участка общей площадью около 2000 квадратных метров из земель сельхозназначения для ведения личного подсобного хозяйства, тогда как этот участок находился в границах природного парка и не мог быть приватизирован.

Следователи обвинили чиновника в превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления (ч.2 ст.286 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

Следствие не раскрывает имя чиновника.

Обвиняемым по делу проходит Мурад Дибиров, уточняет "Молодежь Дагестана".

На сайте администрации Гунибского района к 05.50 мск 1 мая не было сообщений относительно этого уголовного дела.

"Кавказский узел" также информировал, что предшественник Дибирова на посту главы Гуниба Ахмадула Газимагомедов в августе 2013 года был осужден по делу о служебном подлоге. В феврале 2019 года Дибиров был заподозрен в служебном подлоге и мошенничестве, связанном с хищением в 2015-2016 годах денег, выделенных из кассы администрации Гуниба для оплаты оказанных муниципалитету услуг. В марте 2019 года следователи заподозрили Дибирова в превышении должностных полномочий со служебным подлогом. По версии следствия, чиновник в 2016 году неправомерно обеспечил передачу местной жительнице участка площадью 600 квадратных метров. Эти дела в отношении главы села были переданы в суд в мае 2019 года, о результатах их рассмотрения не сообщалось.

Примечание:

"Силовики изъяли документы в дербентской райадминистрации Дагестана", "Глава дагестанского села обвинен в махинациях с землей", "Силовики недосчитались 386 миллионов в бюджете Дагестана".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 мая 2020, 04:50

  • Адвокат заявила о недопуске к задержанному Арсену Бесолову

    Этапированный из Москвы во Владикавказ администратор чата в Telegram Арсен Бесолов ограничен в праве на защиту, заявила его адвокат. Администратор чата не несет ответственность за содержание переписки его участников, считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

01 мая 2020, 04:27

01 мая 2020, 03:54

  • Активисты закупили дагестанским врачам средства защиты

    За четыре дня организаторы благотворительной акции #ямыврачи собрали свыше 1,7 миллиона рублей на покупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинского персонала. Уже куплено средств почти на 1,3 миллиона рублей, и 30 апреля они были распределены между больницами в разных городах и районах республики.

01 мая 2020, 02:54

01 мая 2020, 01:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи