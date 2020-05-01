01 мая 2020, 07:29

Глава ингушского села заподозрен в махинациях

Следствие подозревает главу села Верхние Ачалуки в том, что он безосновательно передал в собственность местному жителю участок муниципальной земли.

По версии следствия, в июле 2017 года глава села Верхние Ачалуки выдал местному жителю фиктивную выписку из похозяйственной книги о том, что ему принадлежит участок площадью 870 квадратных метров. Впоследствии на основании документа земля была оформлена в собственность селянина, из-за чего бюджету был причинен ущерб свыше 500 тысяч рублей, утверждают следователи.

Уголовное дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий  (ч.2 ст.286 УК РФ), сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитента по Ингушетии на своем сайте. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Главой администрации сельского поселения Верхние Ачалуки с 1 января 2011 года является Магомед Беков, следует из данных на сайте администрации Малогбекского района

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2019 года в суд было передано дело бывшего главы администрации села Мужичи, обвиняемого в необоснованном приобретении муниципального земельного участка.

Примечание:

"Прокуратура недосчиталась 16,7 миллиона после стройки больницы в Ингушетии", "Глава компании заподозрен в мошенничестве после противопаводковых работ в Ингушетии", "Силовики в Ингушетии осуждены за махинации с жильем".

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