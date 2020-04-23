23 апреля 2020, 13:45

15 арестантов прекратили голодовку в Ванадзоре

Девять из 24 обвиняемых по уголовным делам, находящихся под арестом в Ванадзоре, продолжают голодовку, остальные прекратили акцию протеста, сообщил сегодня депутат Арман Бабаджанян.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля в Ванадзоре начали голодовку 18 обвиняемых в уголовных преступлениях. Они выступили против затягивания судебных процессов и предъявленных обвинений. Вопрос о нарушении прав участников голодовки 22 апреля был поднят на заседании парламента Армении.

Число голодающих увеличилось до 24, но еще минувшей ночью 15 из них прекратили акцию протеста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламентской фракции "Просвещенная Армения" Арман Бабаджанян. Он рассказал, что поздно вечером 22 апреля встретился с заключенными и арестованными в уголовно-исправительном учреждении "Ванадзор".
Он отметил, что руководству "Ванадзора" удалось отговорить часть арестантов от голодовки. "Были и такие, которые еще не начали голодовку, но написали администрации об этом заявление. После переговоров с ними они тоже отказались от акции", - сообщил Бабаджанян.
Примечание:

"Голодовка привела к освобождению из-под стражи обвиняемого в разбое жителя Армении", "Организатор теракта в парламенте Армении попросился на свободу", "Ованес Галстян и Мгер Мазманян прекратили голодовку".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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