27 марта 2020, 14:10

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Краснодаре

Оперативники ФСБ изъяли в Краснодаре самодельное взрывное устройство, также обнаружена переписка с членами ИГ*, сообщила сегодня пресс-служба ФСБ РФ.

Федеральная служба безопасности задержала в Краснодаре гражданина РФ 1993 года рождения, который готовил террористический акт, говорится в сообщении на сайте Федеральной службы безопасности РФ.

В автомобиле задержанного найдено самодельное взрывное устройство. Также оперативники обнаружили электронную переписку с находящимися за рубежом членами ИГ*, которая подтверждает намерение совершить теракт, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". "Кавказский узел" также ведет хронику терактов на территории Российской Федерации с 1999 года.

* - ИГ (Исламское государство) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Аналитики указали на схожесть атаки в Магасе с другими нападениями под брендом ИГ*", "Аналитики назвали блокпосты силовиков в Чечне мишенями для боевиков", "НАК отчитался о ликвидации 11 ячеек ИГ* в Дагестане".

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