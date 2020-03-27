ФСБ заявила о предотвращении теракта в Краснодаре

27 марта 2020, 14:10

Оперативники ФСБ изъяли в Краснодаре самодельное взрывное устройство, также обнаружена переписка с членами ИГ*, сообщила сегодня пресс-служба ФСБ РФ.

Федеральная служба безопасности задержала в Краснодаре гражданина РФ 1993 года рождения, который готовил террористический акт, говорится в сообщении на сайте Федеральной службы безопасности РФ.

В автомобиле задержанного найдено самодельное взрывное устройство. Также оперативники обнаружили электронную переписку с находящимися за рубежом членами ИГ*, которая подтверждает намерение совершить теракт, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

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* - ИГ (Исламское государство) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.