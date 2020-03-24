Водители маршруток в Прохладном провели забастовку

24 марта 2020, 20:18

Водители маршрутных такси в Прохладном отказались выйти на работу, протестуя против низкой оплаты их труда. В Прохладненском АТП сочли заявления водителей необоснованными, но согласились временно снизить ежедневный план сдачи выручки.

Маршруточники потребовали снизить план выручки и тариф на проезд

Объявившие сегодня забастовку водители недовольны тем, что ежедневный план сдачи выручки им установлен чрезмерно высокий - от 1000 до 1350 рублей в зависимости от маршрута. "В результате у них заработок составляет 200 - 300 рублей в день, на что прожить, конечно же, невозможно", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная активистка Анастасия Емельянова.

По ее словам, водители обсуждали условия проведения забастовки около восьми часов вечера 23 марта на территории Прохладненского АТП. На эту встречу, по словам активистки, после работы собралось более ста водителей маршрутных такси, которые перевозят пассажиров по городу Прохладный.

По словам водителей, слова которых активистка во время встречи 23 марта записала на видео, в Прохладном пассажиропоток не столь высокий, чтобы собирать установленный план сдачи выручки.

Видео "Забастовка маршрутчиков. Прохладный. 23 марта 2020" Анастасия Емельянова разместила сегодня на своем YouTube-канале "Анастасия за закон". К 20.00 мск это видео собрало 1310 просмотров, 133 "лайка", пять "дизлайков" и 26 комментариев.

"Это не столица, не Нальчик. При этом там водителям не устанавливают такие планы, как в Прохладном", – заявил на видео водитель, представившийся Алимом.

Он также рассказал, что при этом на водителей возложены все расходы по содержанию машин – ремонт, горючее, а кроме того, их заставляют установить в машинах за свой счет тахографы. Каждый тахограф стоит более 40 тысяч рублей.

Водители также считают, что тариф на проезд в Прохладном – 20 рублей – слишком высокий для их города. "Прохладный – город пенсионеров и детей. Молодежи здесь практически не осталось, так как для них здесь нет рабочих мест. Последнее работающее предприятие – завод "Кавказкабель" – был хищнически разорен и растащен недобросовестными предпринимателями. 600 человек остались без работы (жители Прохладного жаловались на безработицу после банкротства "Кавказкабеля", – прим. "Кавказского узла"). Многие из маршруточников – вчерашние рабочие этого предприятия", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель по имени Алексей.

Он указал, что 20 рублей для пенсионеров, а тем более для школьников – слишком высокий тариф. По мнению мужчины, достаточно было бы 15 рублей за проезд. В этом случае пассажиропоток был бы больше, и выручка соответственно тоже, уверен он.

Алексей также сообщил, что никакого техосмотра маршрутные такси не проходят, никто за этим не следит, и многие машины в таком состоянии, что на них "опасно перевозить даже картошку, не говоря уже о людях".

Водители также рассказали, что между ними и их работодателем – Прохладненским АТП – образовалась прослойка из четырех индивидуальных предпринимателей, которые поделили между собой все городские маршруты, и ничего не делая, не неся никаких расходов, получают прибыль.

"На все наше недовольство и претензии нам отвечают: "Уходите, мы найдем других", - рассказали водители.

Несмотря на угрозу быть уволенными, водители отметили, что им надоело терпеть этот "беспредел", и намерены обратиться в прокуратуру.

Как сообщила Анастасия Емельянова, сегодня в Прохладный выехал министр транспорта КБР. В результате переговоров в течение нескольких часов с министром достигнута договоренность, что водителям снизят план сдачи выручки на 300 рублей временно, на три дня, и будут решать, что делать дальше.

После этого водители согласились выйти на работу. По словам Емельяновой, они также написали заявление в прокуратуру о невыплате им заработной платы.

В Прохладненском АТП сочли требования водителей необоснованными

Недовольство водителей вызвано тем, что в последние дни в связи с каникулами, с ситуацией с коронавирусом пассажиропоток сократился, поэтому руководство АТП решило сократить количество маршрутных такси, прокомментировал ситуацию корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора Прохладненского АТП Хасан Утов.

По словам Утова, администрация АТП работает над решением проблемы. Замдиректора считает, что план сдачи выручки не завышен. "Мы проводили мониторинг, мы считали пассажиропоток на маршрутах, эти цифры абсолютно реальные", – заявил Хасан Утов.

Указ о тахографах, по его словам, принималось не руководством АТП, а "централизованно". "Те водители, которые работают на своих машинах, должны установить их за свой счет, другим установят перевозчики", – пояснил Утов.

"Перевозчики – это те четверо индивидуальных предпринимателя, которые, по словам водителей, будучи "прослойкой" между администрацией АТП и ими, ничего не делая, собирают выручку с городских маршруточников. По словам Утова, эти предприниматели выиграли конкурс и занимаются организацией перевозок на законных основаниях. "Перевозчики привлекают водителей со своими машинами, либо берут машины в аренду", – сообщил Утов.