Житель Дагестана обвинен в убийстве раввина

20 марта 2020, 22:31

Суд постановил арестовать жителя Дагестана, задержанного после убийства раввина Изгиягу Пашаева в Буйнакске. Нападавший был недоволен тем, что Пашаев приютил его сестру, сообщили источники.

По данным следствия, 66-летний житель Буйнакска был избит руками и ногами в собственном доме. От полученных травм скончался в больнице спустя пять дней, не приходя в сознание. 34-летнему жителю Буйнакского района предъявлено обвинение по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Суд постановил арестовать обвиняемого, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Дагестану, не уточнив название суда и дату этого решения. По части 4 статьи 111 Уголовного кодекса обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

Умерший - раввин синагоги Буйнакска, сообщил глава городской администрации города Исламудин Нургудаев. В пресс-службе городской администрации уточнили, что речь идет о раввине Изгиягу Пашаеве, который также был председателем еврейской общины Буйнакска, информировал сегодня ТАСС.

Конфликт между Пашаевым и местным жителем произошел из-за сестры нападавшего, заявил источник. "Пашаев приютил у себя женщину, которой негде было жить. Она оказалась сестрой Абдулаева, который за это жестоко избил богослова", - процитировал сегодня слова источника "Интерфакс". Этой женщине негде было жить, со ссылкой на собственный источник передал сегодня "Регион online".