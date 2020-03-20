Офицер полиции осужден за взятку в Ростове-на-Дону

20 марта 2020, 00:58

Суд приговорил к семи годам колонии замначальника Первомайского райотдела уголовного розыска, обвиненного в получении 170 тысяч рублей в качестве взятки от предпринимателя.

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал полицейского виновным, сообщил 19 марта корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Обвиняемому "назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима",- рассказал он. Полицейского также лишили на три года права занимать в правоохранительных органах должности, и назначила штраф в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей, сообщили в суде.

По версии обвинения, в декабре 2018 года подполковник полиции получил 170 тысяч рублей взятки от предпринимателя, угрожая ему уголовным делом по статье о распространении наркотиков. Уголовное дело расследовалось по статье о получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ), сообщил 31 мая "Коммерсант". Отметим, санкции статьи предусматривают до двенадцати лет лишения свободы.

В свою очередь, его защита утверждала, что факта передачи денег подсудимому не было. Правоохранитель "вербовал [предпринимателя], для того чтобы тот стал агентом полиции", - процитировало издание адвоката Дмитрия Ужитчака. Защита подсудимого заявила, что полицейский лишь беседовал с бизнесменом, чтобы завербовать его.

Предприниматель, в свою очередь, рассказал, что о требуемой руководством взятке ему сообщил оперуполномоченный, информирует издание.

Деньги бизнесмен отдал оперативнику, его задержали, но он написал явку с повинной, заявив, что взятку передал начальнику. Оперативника освободили от уголовного дела в связи с раскаянием, информировал 25 ноября "Блокнот - Ростов-на-Дону".

Дело в отношении полицейского поступило в суд в апреле 2019 года, по делу прошло около 20 заседаний, следует из карточки дела на сайте Первомайского райсуда Ростова-на-Дону.

Комментариями осужденного и его представителей, а также стороны обвинения относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2019 года суд постановил отправить в колонию строгого режима на 7,6 и 7 лет двоих оперативников ростовского уголовного розыска, признав их виновными в получении взятки. В мае апелляционный суд смягчил приговор одному из бывших силовиков - Николаю Пегливаняну, а приговор Роману Пролыгину оставил без изменений. В марте Ростовский областной суд переквалифицировал обвинение обоим бывшим оперативникам ростовского уголовного розыска со статьи о получении взятки на мошенничество и смягчил приговор почти на четыре года каждому.