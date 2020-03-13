Двое ростовских силовиков осуждены за мошенничество вместо статьи о взятке

13 марта 2020, 10:44

Ростовский областной суд переквалифицировал обвинение двум бывшим оперативникам ростовского уголовного розыска со статьи о получении взятки на мошенничество и смягчил приговор почти на четыре года каждому.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале 2019 года суд постановил отправить в колонию строгого режима на 7,6 и 7 лет двоих оперативников ростовского уголовного розыска, признав их виновными в получении взятки. В мае апелляционный суд смягчил приговор одному из бывших силовиков - Николаю Пегливаняну, а приговор Роману Пролыгину оставил без изменений.

По версии обвинения полицейские получили от родственника подозреваемого 145 тысяч рублей за то, что переквалифицировали действия мужчины по наиболее мягкой статье. Силовики были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Один из обвиняемых, подполковник полиции, за несколько дней до вынесения приговора судом первой инстанции объявил в СИЗО голодовку. Бывший полицейский отказался принимать пищу и посещать судебные заседания, называя обвинение во взяточничестве несправедливым.

Апелляционная жалоба бывших полицейских на приговор рассматривалась Ростовским облсудом повторно, после того как кассационная инстанция отменила предыдущее решение облсуда. Решение Ворошиловского райсуда Ростова-на-Дону от 4 февраля 2019 года было изменено, и действия бывших ростовских оперативников были переквалифицированы со статьи о получении взятки на статью о мошенничестве (с п.п."а, б" ч.5 ст.290 на ч.3 ст.159 УК России), сообщили сегодня в пресс-службе областного суда.

"Суд определил назначить наказание Пегливаняну на 3 года 11 месяцев исправительной колонии общего режима […] Пролыгину приговор смягчен до 3 лет и 9 месяцев колонии", - рассказал представитель суда.

По его словам, суд также зачел в сроки бывшим полицейским их нахождение в СИЗО из расчета день за полтора. Заседание состоялось 12 марта, уточнили в суде.

Отметим, что 27 января Ростовский облсуд повторно отказался отменить обвинительный приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Волгодонского управления МВД Григорию Карлову, осужденного по делу о получении взяток и мошенничестве.