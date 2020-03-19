Южный окружной военный суд, 19 марта 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

19 марта 2020, 17:27

Житель Чечни получил восемь лет колонии за содействие боевикам

Суд признал жителя Чечни Эйду Арсанухаева виновным в публичном оправдании терроризма и вербовке в ряды боевиков, приговорив его к восьми годам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", сам Арсанухаев настаивает на своей невиновности. Проверка его заявлений о пытках проводилась формально, заявила защита. На заседании 13 марта гособвинитель попросил суд приговорить обвиняемого к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

Сегодня Южный окружной военный суд признал Эйду Арсанухаева виновным по статьям о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

По версии обвинения и суда, в июле 2017 года подсудимый демонстрировал односельчанам в своем телефоне видеоролик о деятельности ИГ*, комментировал его содержание, положительно отзывался о деятельности участников данной террористической организации, заявлял о необходимости ведения "джихада". В августе 2017 года он предлагал одному односельчанину стать участником ИГ* и дать клятву руководителю этой террористической организации. В октябре 2017 года подсудимый в ходе разговора с односельчанином оправдывал деятельность террористической организации и предлагал ему выехать в Сирию для участия в боевых действиях. 

Согласно опубликованному накануне постановлению Президиума Верховного суда РФ с сегодняшнего дня до 10 апреля доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Нальчанин осужден на шесть лет колонии по делу о пособничестве террористам", "Житель Дагестана осужден за участие в сирийском конфликте".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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