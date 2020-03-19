Мурадин Мисиров. Фото пресс-службы ПАО "РусГидро" http://www.rushydro.ru/press/holding-news/88936.html

19 марта 2020, 04:50

Более 900 жителей балкарских селений выступили в поддержку Мурадина Мисирова

Верховный суд Кабардино-Балкарии вернул на новое рассмотрение иск в отношении бывшего первого замдиректора - главного инженера кабардино-балкарского филиала "РусГидро" Мурадина Мисирова, обвиненного в превышении полномочий. Жители балкарских селений обратились к Юрию Чайке и Казбеку Кокову, заявив о невиновности земляка.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2017 года первый замдиректора - главный инженер кабардино-балкарского филиала "РусГидро" Мурадин Мисиров был арестован и обвинен в превышении должностных полномочий. По данным следствия, будучи временным руководителем филиала "РусГидро" главный инженер принял работы по установке дефектного трансформатора в Баксанском районе, нанеся ущерб компании на сумму более 3,7 миллиона рублей. 10 декабря стало известно, что защиты убедила суд вернуть прокурору дело Мисирова, однако ходатайство представителей "РусГидро" восстановить его в должности суд отклонил.

13 мая 2015 года был заключен договор подряда по замене силового трансформатора, расположенного в селе Псыхурей на сумму свыше 5,2 млн рублей, сообщили следователи. Обвиняемый, по состоянию на март 2016 года исполнявший обязанности директора филиала, необоснованно подписал представленные подрядчиком документы о приемке работ, зная, что приемо-сдаточные испытания силового трансформатора так и не были проведены. При этом подрядчику было необоснованно перечислено более 3,7 млн рублей, а трансформатор пришлось демонтировать. В мае 2017 года чиновник был отстранен от занимаемой должности. 

По словам адвоката Султана Мазукова, представляющего интересы Мурадина Мисирова, 18 марта более 900 жителей балкарских селений направили письмо в адрес полномочного представителя президента России по СКФО Юрия Чайки и главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с просьбой вмешаться и прекратить, по их мнению, необоснованное уголовное преследование Мисирова (копия письма имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В письме отмечается, что арест Мисирова, о котором широкой общественности стало известно из публикаций в СМИ, вызвал общественный резонанс, так как ранее Мисиров был известен, как «авторитетный и высококвалифицированный инженер, который входил в кадровый резерв «РусГидро».

«В настоящее время, по истечении трех лет со дня его возбуждения, дело, по которому Мисирову вменяется причинение ущерба ПАО «РусГидро» на сумму 3,8 миллиона рублей, уже третий раз направляется в суд первой инстанции, откуда оно дважды возвращалось прокурору КБР для устранения нарушений закона, допущенных следствием», - говорится в письме. По мнению его авторов, это свидетельствует о невиновности Мисирова, и о том, что обвинение против него надуманное.

"Об этом свидетельствует и тот факт, что два московских адвоката, представляющих ПАО «РусГидро», которому якобы причинен ущерб, прямо заявили, что действиями Мисирова М.Х. никакого ущерба «Русгидро» не причинено, - говорится в письме.

«Считаем, что ПАО «РусГидро», основным акционером которого выступает государство, не стало бы занимать такую твердую позицию, защищая своего работника вплоть до попыток вернуть его к исполнению должностных обязанностей, не дожидаясь завершения суда, если бы оно не было твердо убеждено в невиновности Мисирова», - говорится в письме.

Ранее, по словам адвоката, прокуратура обжаловала решение суда о возвращении дела Мурадина Мисирова в апелляционном порядке в Верховном суде Кабардино-Балкарии. Верховный суд, рассмотрев Апелляционное представление прокуратуры 2 февраля, пришел к выводу, что дело было возвращено прокурору незаконно и направил его обратно в Чегемский районный суд на новое рассмотрение в ином составе. Чегемский районный суд в новом составе начнет повторно рассматривать дело Мисирова сегодня, 19 марта.

По словам Мазукова, в настоящее время Мурадин Мисиров отстранен от должности, в отношении него действует мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями остальных сторон процесса относительно сведений, изложенных адвокатом.

Примечание:

"Ущерб по делу министра в Кабардино-Балкарии превысил 6 миллионов", "Завершено расследование дела замдиректора филиала "РусГидро" в Кабардино-Балкарии", "РусГидро" занялось компенсацией ущерба экологии Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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