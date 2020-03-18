18 марта 2020, 23:45

Житель Нальчика задержан по делу о заказном убийстве

Силовики задержали жителя Нальчика, который заплатил за убийство своего знакомого предполагаемому киллеру, сообщило МВД.

По данным ведомства, 32-летний житель Нальчика решил убить своего 42-летнего знакомого из корыстных побуждений и нанял для этого исполнителя. Однако в роли исполнителя выступил оперативник уголовного розыска. Заказчик передал ему 100 тысяч рублей и был задержан, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, п."з" ч.2 ст.105 УК России (приготовление к убийству по найму). Задержанный находится в изоляторе временного содержания Управления МВД по Нальчику, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Инициирована процедура избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре отставной генерал-майор МВД был задержан за заказное убийство на Ставрополье. По версии следствия, он заказал убийство своей невестки за миллион рублей, чтобы завладеть наследством покойного брата, сообщил Следком.

Примечание:

"Участник организации убийства Шебзухова осужден в Карачаево-Черкесии", "Затяжной конфликт жительницы Нальчика с соседями завершился судебным приговором", "Магомед Юнусилау назвал убийство отца заказным".

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