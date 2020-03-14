Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане

14 марта 2020, 15:06

Подземный толчок зарегистрирован сегодня в Агульском районе Дагестана, информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение произошло сегодня в 07.14 мск в пяти километрах от села Тпиг, сообщили сейсмологи.

Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 10 километров, в географической точке с координатами 41.78 градуса северной широты и 47.65 градуса восточной долготы, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится в Агульском районе Дагестана.

На сайте ГУ МЧС по Дагестану информации о землетрясении сегодня к 15.00 мск нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года землетрясение магнитудой 3,6 произошло у побережья Дагестана. Сведений о жертвах и разрушениях тогда также не было.