14 марта 2020, 15:06

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане

Подземный толчок зарегистрирован сегодня в Агульском районе Дагестана, информации о жертвах и разрушениях нет.

Землетрясение произошло сегодня в 07.14 мск в пяти километрах от села Тпиг, сообщили сейсмологи.

Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 10 километров, в географической точке с координатами 41.78 градуса северной широты и 47.65 градуса восточной долготы, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится в Агульском районе Дагестана.

На сайте ГУ МЧС по Дагестану информации о землетрясении сегодня к 15.00 мск нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года землетрясение магнитудой 3,6 произошло у побережья Дагестана. Сведений о жертвах и разрушениях тогда также не было.

Примечание:

"Жители Армении ощутили землетрясение в Иране", "Азербайджан эвакуировал своих граждан из зоны землетрясения в Турции", "Сейсмологи занялись оценкой угроз для жителей после землетрясений в Армении".

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