14 марта 2020, 15:06
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане
Подземный толчок зарегистрирован сегодня в Агульском районе Дагестана, информации о жертвах и разрушениях нет.
Землетрясение произошло сегодня в 07.14 мск в пяти километрах от села Тпиг, сообщили сейсмологи.
Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 10 километров, в географической точке с координатами 41.78 градуса северной широты и 47.65 градуса восточной долготы, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится в Агульском районе Дагестана.
На сайте ГУ МЧС по Дагестану информации о землетрясении сегодня к 15.00 мск нет.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года землетрясение магнитудой 3,6 произошло у побережья Дагестана. Сведений о жертвах и разрушениях тогда также не было.