Линии электропередачи. Фото: ГУ МЧС по Дагестану https://05.mchs.gov.ru/

07 марта 2020, 23:33

Энергетики завершили аварийные работы в Дагестане

Свыше 38 тысяч жителей Дагестана оставались без света после аварии на сетях, энергетики закончили восстановительные работы, сообщило Минэнерго. Без электроснабжения остаются два населенных пункта Кизлярского района, проинформировало МЧС.

Как писал "Кавказский узел", массовое отключение электричества произошло в Дагестане в связи с непогодой, в зоне отключения частично оказались населенные пункты пяти районов - Тарумовского, Кумторкалинского, Буйнакского, Бабаюртовского и Кизлярского, сообщило сегодня МЧС.

Минэнерго уточнило, что аварии на электросетях начались 6 марта и продолжились сегодня. Всего без света остались около 38 400 человек - жители 21 населенного пункта Кумторкалинского, Буйнакского, Тарумовского, Каякентского, Бабаюртовского и Кизлярского районов.

"К аварийно-восстановительным работам было привлечено 16 бригад в составе 45 человек и 18 единиц специальной техники. В 17.35 (мск) аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго России.

По состоянию на 20.00 мск, без электроснабжения остаются два населенных пункта Кизлярского района, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Число людей, находящихся в зоне отключения, не уточняется. Информации о возобновлении электроэнергии в полном объеме к 23.30 мск нет.

Примечание:

"Дома шести тысяч жителей Дагестана подключены к газу после аварии", "Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании", "Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет".

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