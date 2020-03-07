07 марта 2020, 13:47

Жители пяти районов Дагестана остались без света

Массовое отключение электричества произошло в Дагестане в связи с непогодой, в зоне отключения частично оказались населенные пункты пяти районов.

Аварии на электросетях произошли сегодня в результате сильного ветра. Аварийно-восстановительные работы проводят 11 бригад от Дагестанской сетевой компании, сообщило Управление МЧС по Дагестану.

"В зону отключения частично попали населенные пункты Тарумовского, Кумторкалинского, Буйнакского, Бабаюртовского и Кизлярского районов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о массовом отключении электричества в Дагестане 25 февраля. В зону отключения тогда попали 116 населенных пунктах. В тот же день электроснабжение было восстановлено.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Махачкале скорость ветра составляет 17 метров в секунду, температура воздуха +8 градусов, без осадков. В ночь на 8 марта скорость ветра и температура останутся прежними, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Дома шести тысяч жителей Дагестана подключены к газу после аварии", "Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании", "Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет".

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