Подача света в дома жителей Дагестана возобновлена

26 февраля 2020, 01:05

Энергетики полностью восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение домов почти 82 тысячи жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля в 116 населенных пунктах Дагестана в связи с сильными порывами ветра была нарушена подача электричества, без света остались порядка 82 тысячи жителей.

Электроснабжение в Дагестане восстановлено после завершения аварийно-восстановительных работ, сообщило 25 февраля Минэнерго России на своем сайте. По данным ведомства, в устранении аварии было задействовано 45 бригад энергетиков. привлечено 52 единиц спецтехники.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 26 февраля в Махачкале ожидается переменная облачность при температуре +6, скорость ветра составит 9 метров в секунду. В ночь на 27 февраля температура воздуха понизится до +4, будет ясно, ветер услистся до 16 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.