Пользователи осудили администратора Instragam-паблика за глумливый комментарий о Тумсо

04 марта 2020, 01:57

В Instagram-паблике "Чечня онлайн" опубликован короткий видеоролик, на котором человека, похожего на блогера Тумсо Абдурахманова, увозят на скорой помощи. При этом видео озаглавлено "Тумсо катается". Пользователи паблика осудили администратора за глумливый комментарий, а жители Чечни отметили, что история с нападением на блогера остается в фокусе внимания.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 февраля на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. Мужчина проник в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. Оба госпитализированы: Абдурахманов – с незначительными ушибами, а нападавший – в тяжелом состоянии. 2 марта Абдурахманов опубликовал видео, на котором рассказал подробности нападения на него и сообщил о своем аресте на трое суток, пока длилось разбирательство инцидента. Отметим, что "Кавказский узел" не обладает информацией о нападении на Абдурахманова из независимых источников, все сведения об инциденте рассказаны самим блогером и его братом Мухаммедом.

Инцидент с блогером, по его словам, произошел в шведском городе Евле, где Абдурахманов проживал последние три месяца. Полиция Швеции 27 февраля сообщила, что после инцидента в Евле были задержаны два человека. "Один человек арестован за попытку убийства. Другой арестованный был освобожден прокуратурой и доставлен в больницу. Состояние мужчины серьезное, но стабильное. Предварительное следствие возглавляет прокуратура в Евле", – говорится в сообщении на сайте шведской полиции, переведенном "Кавказским узлом".

Instagram-паблик "Чечня онлайн", насчитывающий 36,2 тысячи подписчиков, опубликовал 3 марта короткое видео, озаглавленное "Тумсо катается". На видео, которое длится не более пяти секунд, два человек в форме с надписью "Ambulance" грузят в скорую помощь мужчину, похожего на Тумсо Абдурахманова. Он сидит на каталке со сложенными на животе руками, одетый в красную футболку, черные штаны и босой. Никаких подробностей в описании к видеоролику нет. Администратора паблика написал только, что блогер "хорошо выглядит для того, кого били молотком до потери пульса, сил и интенсивности".

По данным на 01.57 мск сегодня, 4 марта ролик набрал 4622 просмотра и 23 комментария. Комментарии, написанные на чеченском языке, перевел корреспондент "Кавказского узла". Многие пользователи осудили авторов публикации за ироничную подпись к видео.

"Это не по-мужски», - отметил strogiy9520.

«Некрасиво насмехаться друг над другом», - считает khajievv.

«Ради Всевышнего, оставьте этого человека (в покое)», - предложил leva.77.

"У админа задание под грифом "до блеска", - предположил xmao_086.

Тема нападения на Тумсо Абдурахманова продолжается оставаться одной из самых обсуждаемых жителями Чечни. Многие из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей республики поддержали блогера.

"Тумсо - личность в республике очень известная. Простые люди его уважают и восхищаются тем, что он говорит правду и высказывается о таких вещах, говорить о которых, находясь в республике, небезопасно да и в принципе невозможно", - сказала Марха. По ее словам, различные пропагандисты пытаются доказать, что история с нападением - постановка.

"Все это, как мне кажется. практически не отразилось на мнениях людей относительно Тумсо. Те, кто его уважал и верил ему, остаются при своем мнении, кто ненавидел и хаял – при своем», - считает она.

«После сообщения о произошедшем на Тумсо нападении столько было высказано на ту тему, мол, ложь, постановка и так далее. Теперь сам Тумсо разъяснил, что и как происходило на самом деле. Я лично доверяю ему», - сказал Тимур.

«Смотрел в YouTube видео, где Тумсо рассказывает о неудавшемся покушении на него. По нему видно, что это для него стало серьезным потрясением», - отметил грозненец Абдул.

Отметим, что на информацию о нападении на блогера отреагировал руководитель официального чеченского информагентства "Чечня Сегодня" Чингиз Ахмадов, который объявил историю с нападением постановкой. В частности, он прокомментировал распространенный 26 февраля видеоролик, на котором блогер разговаривает с человеком, лежащим на полу в комнате в луже крови.

На вопрос Тумсо, кто его прислал, человек, назвавшийся Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он прилетел из Москвы. По утверждению нападавшего, он хотел не убить Тумсо, а только напугать. "У них моя мать", – пояснил мужчина, не уточнив подробностей. Позднее YouTube удалил это видео с канала Тумсо.

Ахмадов прокомментировал видеоролик в глумливой манере и обратил внимание на имеющиеся, по его мнению, нестыковки.