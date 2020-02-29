Сотрудники "Аджара ТВ" в прямом эфире выразили протест против руководства

29 февраля 2020, 06:25

После увольнения главы информационной службы Аджарского телевидения Шорены Глонти сотрудники телеканала в прямом эфире выразили протест против политики нового руководства минутой молчания. О давлении на работников компании заявила международная организация "Репортеры без границ".

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля в Батуми прошла акция протеста против действий нового руководства Аджарского телевидения. Протестующие заявили о несправедливом увольнении сотрудников телеканала, в частности, замдиректора службы новостей Майи Мерквиладзе. Сотрудники телевидения начали 25 февраля подготовку к забастовке, сообщила неправительственная организация "Международная прозрачность - Грузия", призвав прокуратуру расследовать заявления о давлении на журналистов.

2 февраля заместитель директора Аджарского телевидения Натия Зоидзе заявила об увольнении после неоднократных жалоб на попытки нового директора Георгия Кохреидзе изменить редакционную политику. Кохреидзе, который был избран главой телеканала 22 ноября 2019 года, назвал ее заявление "фантазией". 19 февраля большинство членов Консультативного совета Общественного вещателя проголосовало за упразднение четырех должностей замруководителя различных служб телеканала. Еще в декабре журналисты Аджарского телевидения заявили, что новый директор требует от них нового подхода к приглашению гостей в эфир и планирует расторгнуть контракты с неугодными сотрудниками.

Глава информационной службы Аджарского телевидения ("Аджара ТВ" или "Ачара ТВ") Шорена Глонти была уволена с поста 28 февраля. Об этом сообщил в заявлении, разосланном от имени руководителя телеканала Георгия Кохеидзе сотрудникам телеканала.

«Расследование проступка Шорены Глонти, главы службы новостей, завершено, и ее освободили с должности. Заинтересованные стороны могут выяснить основания для освобождения. Я готов предложить госпоже Шорене должность, на которой у нее не будет возможности совершить такое проступок, и ей будет позволено продолжить свою профессиональную карьеру», - говорится в заявлении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла". При этом в нем не уточняется, в совершении какого проступка обвиняется Глонти.

Коллеги поддержали Глонти. «Это несправедливость! Шорена - личность и профессионал своего дела. Я верю, что это так не закончится!» - написала на своей странице в соцсети Facebook журналист телеканала "Пирвели" Лилиана Саитадзе. Свою поддержку Глонти также выразила бывшая директора телеканала Натия Зоидзе.

28 февраля также стало известно, что по собственному желанию покинула пост продюсера службы новостей Нино Хажомия, которая была назначена на должность 24 февраля. Переходит ли она на какую-то другую должность, пока неизвестно. Ее пост временно займет Фируз Болквадзе.

Главный вечерний информационный выпуск Аджарского телевидения 28 февраля начался с того, что ее ведущая Теона Бахтуридзе сообщила об отстранении от занимаемой должности Шорены Глонти, передает посмотревшая выпуск корреспондент "Кавказского узла".

Бахтуридзе сообщила, что с решением об увольнении Глонти ознакомили сотрудников телекомпании вечером, но им так и остались неизвестны причины принятия такого решения.

«Мы уже несколько месяцев говорим о том, что происходят открытые попытки изменить редакционную политику, происходит открытый штурм, людей преследуют в разных формах», - заявила по окончании информационного выпуска Бахтуридзе.

Она также заявила, что давление на сотрудников телекомпании осуществляет новый директор Георгий Кохреидзе и некоторые члены Консультативного совета телеканала, избранные по квоте правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".

Ранее на телеканала была упразднена должность заместителя начальника информационной службы, которую занимала Майя Меквиладзе. Ей предложили вести собственное политическое шоу или стать редактором службы новостей радио. За упразднение нескольких должностей на телеканале 19 февраля проголосовали три члена Консультативного совета Сосо Стуруа, Гига Чхартишвили и Тамила Долидзе, тогда как Гия Карцивадзе и Тамар Килосани выступили против этого решения.

В студии при этом присутствовали более 30 сотрудников телекомпании. В руках работник держали плакат "СГБ (Служба государственной безопасности) в Аджарском вещателе". Они выразили свой протест в связи с событиями на телеканале минутой молчания. При этом о том, каковы дальнейшие планы работники компании, пока не сообщается.

Международная организация "Репортеры без границ" выпустила 28 февраля заявление, в котором сообщает, что событиz на Аджарском телевидении рассматриваются как политическое давление.