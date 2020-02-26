26 февраля 2020, 06:09

Глава села в Дагестане обвинен в подлоге

Два уголовных дела возбуждены в отношении главы села Рукель в Дербентском районе. Он обвинен в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге за незаконное предоставление земли двум сельчанам.

По версии следствия, глава села Рукель в 2017 и 2018 годах выдал двоим землякам выписки из похозяйственной книги, в которые были занесены заведомо ложные сведения о том, что у них имеются земельные участки на праве пожизненно-наследуемого владения.

Данные выписки были заверены оттиском гербовой печати муниципалитета. Кроме того, был превышен допустимый предельный размер предоставляемых участков, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Дагестану 25 февраля.

После получения выписок, по данным следствия, земляки главы села зарегистрировали право собственности на участки.

Уголовные дела в отношении главы села, который, как утверждает следствие, причинил ущерб муниципальному образованию, возбуждены по части 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и частью 2 статьи 292 (служебный подлог) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отметим, что максимальное наказание по первой статье - лишение свободы на срок до семи лет, по второй статье - лишение свободы на срок до четырех лет. Какими-либо комментариями главы Рукеля или его официальных представителей относительно предъявленного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

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