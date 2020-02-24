200 шахтеров объявили забастовку в Грузии

24 февраля 2020, 17:04

Шахтеры начали акцию протеста после приостановки добычи угля на шахте имени Дзидзигури в Ткибули. Работа шахты возобновится через несколько месяцев, увольнения не планируются, заверил шахтеров работодатель.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2019 года 30 рабочих двух недействующих шахт в Ткибули спустились под землю, отказавшись выходить, пока не будет выплачена зарплата за август. После этого долг был погашен новым владельцем шахт - компанией Steel International Trade.

На шахте имени Дзидзигури в Ткибули уже третий не день не ведется добыча угля. Около 200 шахтеров, которые считают, что компания Steel International Trade намерена закрыть шахту насовсем, начали сегодня протестную акцию.

По словам председателя профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаза Долаберидзе, компания должна была до 26 февраля заменить на шахте Дзидзигури оборудование с истекшим сроком эксплуатации, однако сделал это не полностью. В частности, не были заменены канаты на подъемно-транспортных установках. В планах компании доставлять рабочих под землю через соседнюю шахту, Миндели. Шахтеры настаивают, что замену оборудования можно провести за пять дней, и организовывать спуск через Миндели нет необходимости, указал глава профсоюза.

"Уровень доверия к компании у шахтеров настолько низкий, что они не верят представителям руководства. Тем более, когда остаются без прямого ответа вопросы, почему работы нельзя провести за пять дней и зачем закрывать шахту Дзидзигури", - процитировали сегодня Тамаза Долаберидзе "Новости-Грузия".

В июле 2018 года, после гибели четырех рабочих, шахты имени Миндели и Дзидзигури в Ткибули были закрыты. Их изучили немецкие эксперты, которые выявили ряд нарушений правил безопасности и дали рекомендации по их устранению. В сентябре 2019 года Минэкономики Грузии констатировало, что компания "Сакнахшири" не выполнила эти рекомендации, что, в свою очередь, не позволило возобновить добычу угля. С октября 2019 года шахтами владеет Steel International Trade, компания возобновила добычу угля.

Шахта имени Дзидзигури в Ткибули закрыта лишь не время, это связано с обеспечением норм безопасности, заявил представитель компания "Грузуголь", инвестором которой является Steel International trade, Михаил Соцкий. Он подчеркнул, что бастующие шахтеры напрасно опасаются увольнений. "Мы обсудили все вопросы с профсоюзом. Еще в ноябре [2019 года] шахтеры были проинформированы о механизме спуска в шахту, плановом осмотре и техническом ремонте, которые привели бы к временной приостановке работы администрации. Мы не планируем сокращать административный персонал или кого-либо из шахтеров. Работы могут продлиться максимум три месяца", - привел сегодня слова Михаила Соцкого "Sputnik Грузия".