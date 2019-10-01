Шахтеры в Грузии. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

01 октября 2019, 11:59

Минэкономики Грузии отчиталось о выплате зарплаты шахтерам

Новый владелец шахт в Ткибули погасил задолженность перед рабочими и решает вопрос о возобновлении добычи угля, сообщила сегодня министр экономики Грузии Натия Турнава.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября 30 рабочих недействующих шахт в Ткибули спустились под землю, отказавшись выходить, пока не будет выплачена зарплата за август. 26 сентября они встретились с министром экономики Натией Турнавой и завершили акцию протеста. После встречи стало известно, что у угольных шахт в Ткибули появится новый владелец - компания Steel International Trade Company, которая согласилась взять на себя выплату всех задолженностей по зарплате.

Компания-инвестор выполнила свое первое обещание и полностью погасила задолженность по заработной плате перед шахтерами, со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава сообщил "ИнтерпрессНьюс".

Решается и вопрос возобновления работы шахт, указала Турнава. "Для нас важно, когда начнут работать шахты и какова перспектива их развития <...>. Также в приоритете решение вопроса безопасности труда. Это приоритетный вопрос, и эти нормы должны быть соблюдены", - процитировало сегодня министра Sowa News.

Напомним, что шахты имени Миндели и Дзидзигури в Ткибули были закрыты в июле 2018 года после гибели четырех шахтеров. Шахты были изучены немецкими экспертами, которые выявили ряд нарушений правил безопасности и дали рекомендации по их устранению. 24 сентября 2019 года Минэкономики Грузии констатировало, что компания "Сакнахшири" не выполнила эти рекомендации, что, в свою очередь, не позволило возобновить добычу угля.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением от шахтеров о выплате долгов по зарплате.

Примечание:

"Школьники Чиатуры поддержали протест шахтеров", "Рабочий попал под завал угля в Ткибули", "Правозащитники констатировали нарушение прав бастующих в Грузии шахтеров".

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