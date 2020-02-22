Обвиняемый по делу ячейки ИГ* астраханец напомнил суду о пытках

22 февраля 2020, 05:40

Уроженец Астраханской области, обвиняемый по делу о создании ячейки ИГ*, заявил суду, что дал признательные показания под пытками. Эксперты признали факт давления следователей.

Как сообщал "Кавказский узел", пятеро жителей Астраханской области, среди которых есть уроженцы Дагестана и Ингушетии, не признали в суде вину в незаконном обороте оружия и создании ячейки террористической организации "Исламское государство", запрещенной судом в России. Они заявили, что дали признательные показания под пытками, а флаг ИГ* и оружие были подброшены им полицейскими. Следователи не нашли оснований для возбуждения дела против силовиков после заявлений о пытках жителя Астраханской области Ильсура Имангазиева.

В Южном окружном военном суде 21 февраля продолжилось рассмотрение дела обвиняемых в причастности к ИГ*. Ожидалось, что участники процесса перейдут к прениям, однако суд рассмотрел несколько ходатайств. Родственники и знакомые подсудимых, как и на предыдущих заседаниях, в зале отсутствовали, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

По версии обвинения, уроженец Дагестана Увейс Ниматулаев объявил себя амиром ячейки ИГ*, куда вошли уроженцы Астраханской области Имангазиев, Самадов, Юсупов и уроженец Ингушетии Китиев. В 2017-2018 годы Ниматулаев проводил собрания, на которых поддерживал боевиков, пропагандировал идею войны против немусульман, в том числе на территории России, утверждают следователи. Ниматулаев приобрел пистолет Макарова с четырьмя патронами, две гранаты Ф-1 и гранату РГО с запалами к ним, которые хранил дома, а затем передал членам ячейки, полагает обвинение.

Ильсур Имангазиев попросил исключить из доказательств явку с повинной от 24 июня 2018 года. Он заявил, что она была написана под диктовку и в результате пыток, и он, "желая выйти из плена, был вынужден оговорить себя". Подсудимый также сказал, что не мог интерпретировать записанные в протоколе слова "амир", "джамаат", "халифат" и прочие.

Имангазиев также попросил исключить видеозапись его допроса от этой же даты, сообщив суду, что видеосъемке предшествовала подготовка. Следователь дал ему текст для заучивания, и, когда он начинал говорить другое, тот бил его ногой под столом. Присутствовавшего при допросах адвоката по назначению он назвал "ручным" и "карманным", передал корреспондент "Кавказского узла".

Коллегия судей заключила, что на этом этапе нет оснований для исключения этих доказательств. Судьи также посчитали преждевременным ходатайство Имангазиева о прекращении дела по основанию непричастности пятерых подсудимых к преступлению, в котором он снова заявил о даче признаний под принуждением, сравнив следственные органы с преступным сообществом.

Адвокат Имангазиева Камиль Исмуханов огласил рецензию на экспертизу, в которой оценивался снятый на видео допрос Имангазиева. Специалисты Прикаспийского центра судебных экспертиз не согласились с выводами об отсутствии давления на Имангазиева. Суд согласился приобщить рецензию к делу, но отказался признать недопустимой имеющуюся экспертизу.

На предыдущем заседании суда 4 февраля Хасан Китиев ходатайствовал об исключении из доказательств двух протоколов допроса с признательными показаниями, которые, по его словам, были получены под пытками. Судьи пообещали дать оценку заявлениям при вынесении решения. Другой подсудимый, Ильсур Имангизиев, заявил, что при задержании силовики ему подбросили гранату и под физическим давлением заставили написать явку с повинной. Гособвинитель зачитал постановление в отказе возбуждения уголовного дела, которое, в том числе, было обосновано отсутствием у Имангизиева следов от пыток и побоев.

Кроме этого, к делу приобщили положительные характеристики от 20 жителей астраханского села Николаевка, где жил Имангазиев, благодарственные грамоты от чиновников за время работы Имангазиева водителем в пожарной части, его положительные характеристики из младшей и средней школы.

В свою очередь, гособвинитель огласил заявления Ильсура Имангазиева и Хасана Китиева следователю от 24 июня 2018 года с просьбой назначить им государственного адвоката, с чем следователь согласился. "Зачем мне был нужен адвокат, если у меня был свой, по соглашению? Адвокат этот без меня подписал бумаги", – возмутился Китиев.

"Я думал, что это спасение, но он говорил, делай так, как говорит следователь. Мне пришлось тогда подписать эти бумаги", – прокомментировал документ Имангазиев. Защита поставила под сомнение тот факт, что от явки с повинной до назначения и прибытия адвоката прошло всего полчаса.

Прения по делу запланированы на 25 февраля.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.