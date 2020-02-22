Близкие Свидетелей Иеговы* из Волгограда сочли их дело запретом на веру

22 февраля 2020, 04:40

Участники группы поддержки волгоградских Свидетелей Иеговы* указали на недопустимость преследования по религиозному признаку и выразили уверенность в невиновности подсудимых. Защита назвала формат допросов нарушением права на вероисповедание.

Как сообщал "Кавказский узел", следствие считает причастными к экстремистской организации пятерых волгоградских Свидетелей Иеговы* – Валерия Рогозина, Сергея Мельника, Игоря Егозаряна, Вячеслава Осипова и Дениса Пересунько. Вначале верующие были под арестом, затем им была изменена мера пресечения на запрет определенных действий. Им запрещено пользоваться интернетом, телефоном, получать и отсылать что-либо по почте, выходить из дома с 22.00 до 06.00 мск и общаться с участниками дела. На заседании суда 10 февраля защита подсудимых заявила о фальсификации показаний.

20 апреля 2017 года Верховный суд России по требованию Минюста принял решение ликвидировать все организации "Свидетели Иеговы"* в стране как экстремистские. "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и его филиалы вошли в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Информацию о событиях, связанных с этим иском Минюста, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

В Тракторозаводском райсуде Волгограда 21 февраля состоялось заседание суда, перенесенное с 10 февраля из-за неявки адвоката одного из подсудимых. Был заменен адвокат Денису Пересунько, который пояснил, что отказался от услуг прежнего защитника добровольно.

Соверующие подсудимых начали собираться около здания суда до начала заседания. Они тепло общались друг с другом, обсуждали семейные дела и житейские проблемы. При встрече обнимали друг друга. Во время ожидания заседания в коридоре суда была оживленная атмосфера. "Раньше мы ездили на конгрессы и там общались, теперь их запретили, и мы приходим общаться сюда, у нас даже появился термин "судебный конгресс", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина, пришедшая поддержать подсудимых. Некоторые из группы поддержки отметили, что отпросились с работы. Всего их было около 30 человек.

Зал, в котором проходило заседание, не вместил всех желающих. Слушатели отметили, что в нем тесно и душно. Несколько человек принесли с собой бутылки с водой, поскольку в помещении было жарко. Люди из группы поддержки пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что группа поддержки – это верующие из Волгограда, в их числе были и родственники, которые не являются Свидетелями Иеговы*.

Первыми в зал заседаний были приглашены подсудимые и участники процесса. Все подсудимые заходили в зал по одному, без родственников и выглядели сосредоточенными. Позже были приглашены слушатели, их в зал вместилось 17 человек, остальные остались в коридоре. Соверующие подсудимых сказали, что заметили среди слушателей сотрудника ФСБ, и что он ушел в перерыве.

В течение четырех часов на заседании 21 февраля были допрошены четыре свидетеля обвинения. Все они рассказали, что являются Свидетелями Иеговы*. Все допрошенные были людьми пожилого возраста. Пенсионерка Татьяна Новикова при допросе заявила, что хотела бы воспользоваться 51-й статьей Конституции и не свидетельствовать против себя. Судья напомнила свидетельнице, что статьи 307-308 УК РФ предусматривают уголовную ответственность как за отказ от показаний, так и за дачу ложных. "Не могу давать, потому что я тоже Свидетель Иеговы*. Я не хочу говорить, у меня совесть есть еще. Как я буду говорить против своих", – сказала Татьяна Новикова.

После этого свидетель зачитала 24-ю статью Конституции, заявив, что не хочет "о ком-то рассказывать". Среди слушателей раздался шепот: "Молодец вообще". Суд объявил перерыв, прокурор дала совет Новиковой "подумать две минуты в коридоре".

Свидетели отказались от прежних показаний

После перерыва свидетель нехотя стала давать показания. Она рассказала, что ходила в зал Царств, изучала Библию. "Что вы так копаетесь в этих вопросах, вы же сами все знаете", – заявила Новикова суду. Она отметила, что о роли подсудимых не знает, после запрета организации собраний не проводилось.

После допроса каждого свидетеля прокурор заявляла о существенных противоречиях с показаниями предварительного следствия. Согласно показаниям, которые Новикова дала ранее, она сдавала деньги на местное собрание и на всемирное дело, назвала фамилии старейшин, среди которых были подсудимые. По ее словам, соверующие после запрета собирались небольшими группами на дому, позже встречи стали проходить с использованием конференцсвязи. Ранее она указала, что члены ее семьи не исповедуют веру Свидетелей Иеговы*.

Татьяна Новикова заявила в суде, что следователь не дал ей прочитать протокол, она не называла фамилий, не говорила про собрания. "Он спешил. За мной два человека еще были, сам все сочинил, прочитал мне со скоростью ракеты. Протокол допроса подписала, потому что уже устала, он держал долго. Следователь давления не оказывал, но редактировал от себя", – пояснила она.

На вопрос адвоката Александра Сушича, почему подсудимых привлекают к уголовной ответственности, а вас нет, Новикова ответила: "Это ошибочно, что нас экстремистами считают, время покажет, что это неправда".

Свидетельница Нина Запорожан вошла в зал, опираясь на трость, ей предложили стул. Женщина сказала, что плохо слышит и переспрашивала задаваемые ей вопросы, а также сказала, что недавно перенесла инсульт и у нее плохо с памятью. "Дома не взрывали, деньги террористам не посылали, изучали Библию", – сказала Нина Запорожан. По ее словам, после запрета верующие не встречались, про старейшин она ничего не знает. При этом она отметила, что ее приходили проведывать сестры. "Мы что не должны видеться? Преступников нашли! За изучение Библии судят – это не понятно. А кого действительно судить надо, на свободе", – сказала она.

На вопрос прокурора, существовал ли запрет на переливание крови, свидетель ответила: "Это личное дело переливать или нет, каждый человек за себя сам решает". Адвокат Александр Сушич отметил, что вопрос не имеет отношения к делу. Подсудимый Игорь Егозарян высказался, что это вопрос не случайный. "Переливание – это дело любого человека, но какой смысл сейчас задавать этот вопрос пожилой женщине? Следствие в качестве свидетелей вызывает бабушек и дедушек пожилого возраста, ими легко манипулировать. Следователи этим воспользовались, добавляя в протоколы показания", – сказал он.

"Это я говорила всё?" – спросила свидетельница Нина Запорожан после оглашения прокурором ее показаний. Женщина заявила, что не все расслышала, и показания зачитали во второй раз. "Я не говорила, что руководили собраниями старейшины, я там ничего не говорила, моего сказанного там нет. Я также не говорила, что мы собирались после запрета", – подчеркнула она.

По словам Запорожан, ранее прочитать протокол она не могла, так как была без очков, и следователь зачитал ей другой протокол, а не тот, что был зачитан в суде.

78-летний Владимир Кочегаров отметил, что он почти слепой, заявил, что фамилий подсудимых не знает и разглядеть их не может. По словам свидетеля, он почти потерял зрение на войне в Афганистане. Он отметил, что старейшины, вероятно, были, но кто конкретно, он не знает. "В зал Царства подбрасывали литературу, это дошло, видимо, до Путина, и запрет пошел, это было в самом начале", – сказал Кочегаров. На вопрос, почему подсудимые на скамье подсудимых, свидетель ответил: "Пошли уже гонения, они служили богу и никому не мешали, гонения идут по всей России, но это политика. А все началось с подбрасывания книжек, брошюрочек", – сказал пенсионер, добавив, что после запрета организации верующие прекратили собираться.

Согласно оглашенным в суде ранее данным показаниям Кочегарова, были два вида пожертвований, а также после запрета, были собрания по конференц-связи. "Я таких показаний не давал", – заявил свидетель. Он сказал, что следователь правил протокол согласно его замечаниям, но итоговый протокол, который был ему зачитан, отличается от того, что прозвучал сегодня в суде. Слова Кочегарова "мне лично следователь понравился, он, говорят, ушел в адвокатуру", были встречены смехом слушателей.

Допрошенная Татьяна Слюсаренко рассказала, что подсудимые были старейшинами. "Они заботились о нас, как мужья о женах", – сказала она. По оглашенным ранее показаниям свидетельницы, было два вида пожертвований, после запрета верующие собирались по домам, с конца 2018 - начала 2019 года собрания проводились посредством конференцсвязи с использованием программы Zoom, подключением занимался сын, использовал ноутбук. Сын и мать также являются последователями Свидетелей Иеговы*, после запрета сын прекратил миссионерскую деятельность, мать только присутствовала на собраниях, ранее рассказала следователю свидетельница. Слюсаренко не стала отрицать прежние показания.

Соверующие назвали дело предвзятым

После заседания защита назвала формат допросов свидетелей нарушением права на вероисповедание. "Удивительно, что суд не выясняет какие-то признаки экстремистской деятельности, а все они перечислены в законе об экстремизме, а просто выясняет, каким образом верующие выражали свою веру и проводили свои встречи. По сути, суд занимается тем, что пытается выяснить, как люди верили и встречались, но не выясняет то, что является ключевым моментом: что из того, что они делали, является экстремизмом. Поэтому в ходе суда я задаю свидетелям вопрос, были ли призывы, что нужно враждебно относиться к людям других религиозных взглядов, потому что это самое важное. Вообще, у государства нет права вмешиваться в каноническую структуру и выяснять, что да как. Самое важное, что для государства должно иметь значение, есть признаки экстремизма или нет. Если нет, сказать "извините, продолжайте верить – ваше право", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Игоря Егозаряна Александр Обухов.

Соверующие подсудимых заявили, что надеются на справедливое разбирательство. "Мы ожидаем, что суд будет объективным и справедливым. Вера не запрещена, и, надеемся, суд в этом разберется. Я поддерживаю мужа и друзей, чтобы им было легче, поскольку они волнуются. Я буду ходить до конца", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга подсудимого Валерия Рогозина Марина.

"Я пришла поддержать, потому что люди нуждаются в моей поддержке, и я переживаю за них. От процесса ожидаю справедливости", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" соверующая подсудимых Наталья.

"Мы единая семья, друг за друга очень болеем душой, переживаем, как за свою собственную жизнь, потому что мы любим друг друга и хотим, чтобы окружающие видели нашу любовь. Мы пришли поддержать братьев, показать, что они не одни, а мы вместе, и так будет всегда. Мы ожидаем от суда справедливости, а там не знаю, как решат", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" соверующая подсудимых Нина.

"Просто иногда на конгрессах встречались. Но они мне, наверное, ближе, чем родственники", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" соверующая подсудимых Нина Герасимовна.

"То, чего ожидаем от суда, все равно не будет, невиновными их не признают, им могут дать условные сроки, назначить штрафы, хотя они невиновны в экстремизме, в котором их обвиняют", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница группы поддержки подсудимых.

"Мне было важно поддержать друзей, показать суду, что лично я не вижу здесь преступления, не вижу причин открыто показать свое отношение к тому, что происходит. История повторяется, верующих у нас преследовали раньше, преследуют и сейчас", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Свидетель Иеговы* Дмитрий.

"Я в недоумении от подобных процессов, тем более не одного, а нескольких людей преследуют за веру, за свои убеждения. В судах не уточняют, запрет чего произошел. Ведь произошел запрет юридического лица, до судебного процесса подсудимые никак не были связаны с ним. Это люди, которые обсуждали мирные религиозные тексты, пели псалмы, продолжили пользоваться 28-й статьей Конституции. И их продолжают сейчас преследовать. Это вызывает недоумение", – сказал корреспонденту Свидетель Иеговы* Андрей Сафонов, отметив, что надеется на то, что подсудимые будут оправданы.

Пришедшая в суд уроженка Дагестана Кумсият Сулейманова также отметила, что ожидает оправдания. "Потому что они невиновны. Я не считаю преступлением чтение Библии. (…) Я из мусульманской семьи. У меня внук инвалид, сначала я обвиняла в этом бога, но потом мне захотелось получить ответ из Библии. Я думала, чем отличаются христиане от мусульман. В Библии мне нравится то, что люди живут по принципам любить ближнего, как самого себя и так далее. Я пришла поддержать Свидетелей Иеговы*, потому что считаю их друзьями, а не преступниками", – сказала Сулейманова.

Следующее заседание назначено на 26 февраля.

* 396 организаций "Свидетели Иеговы" в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена.