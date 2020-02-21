Жители Горячего Ключа потребовали остановить строительство завода близ курорта

21 февраля 2020, 18:08

Активисты в Горячем Ключе проводят сбор подписей против строительства завода по переработке пластика. Жалобы горожан на дым от предприятия заинтересовали экологов и прокуратуру. Мэрия не давала разрешения на строительство опасного производства в городе, сообщили чиновники.

Сообщение об опасениях жителей Горячем Ключе из-за перспективы запуска завода по переработке пластика поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 4 февраля. "У нас в курортном городе краевого значения около жилых районов и школ некие люди построили заведение, где планируют переработку пластика со всего региона! Разрешений нет! Завод стоит и туда завозится оборудование! Ответа от прокуратуры о деятельности объекта нет! Глава города говорит, что таких заводов у нас не планируется. Но землю пытались перевести из 4 зоны опасности во 2 зону высокой опасности под вредное производство! Мы собрали уже около 3000 подписей в знак протеста, но оборудование завозится", - написал автор сообщения.

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Автор сообщения, активистка общественного движения «Помоги городу» Татьяна Плешакова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что о создании производства по переработке пластика, полиэтилена и полипропилена в полутора километрах от города она узнала после того, как на сайте городской администрации была опубликована информация о предложении частного лица повысить уровень опасности земельного участка возле трассы М-4 «Дон» и установить охранную зону в 500 метров.

"Мы ничего не знали про вредное производство в нашем городе, поэтому я стала выяснять. Оказалось, что завод уже начали строить в полутора километрах от моего дома. Но ближе к этому участку построен новый микрорайон", - рассказала Плешакова. Огороженный участок расположен в районе места отдыха «Клевое место» на трассе «Дон» между Краснодаром и Горячим Ключом, уточнила она.

Активистам удалось получить проект строительства завода в Горячем Ключе. Копия документа, на котором нет печатей и подписей, имеется также в распоряжении «Кавказского узла». Согласно проекту, завод предполагается построить за один год, на участке возведен цех площадью 1200 квадратных метров. В проекте говорится, что собственником земельного участка является муниципалитет, арендатором – физическое лицо.

"Мы обратились к главе города, он нас уверил, что никакого завода, тем более опасного, у нас не будет", - сообщила активистка. Однако, по ее словам, на огороженной территории "одна печь дымила вовсю", пока активисты не начали обращаться к чиновникам и собирать подписи против опасного производства. "Общественность на территорию не пускают. Что там сжигают, мы не знаем. В январе мы заметили, как на территорию привозили какое-то оборудование", - рассказала Плешакова.

Проектом предусмотрено использование 500 кубометров воды в сутки для промывки высокотоксичных емкостей, но в документе не сказано, как будет утилизироваться токсичная вода, и это вызывает тревогу людей, уточнила активистка.

По словам Плешаковой, к 21 февраля жители Горячего Ключа собрали около 8000 подписей под обращением в надзорные органы, к губернатору Краснодарского края и президенту России. Подписные листы активисты распространяют в магазинах и станицы Саратовской. В подписях указываются полные фамилии, имена и отчества авторов обращения, подчеркнула Татьяна Плешакова.

Прокуратура начала проверку жалоб горожан

Жительница Горячего Ключа Марина Клейменова, переехавшая из Челябинска на Кубань два года назад, живет в купленной квартире в новом доме вблизи места строительства. "Труба дымила в декабре и в январе. Мы из Челябинска уехали из-за плохой экологии. Горячий Ключ понравился именно природой, чистым воздухом, до моря несколько десятков километров", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

В администрации города, по словам женщины, ее заверили, что никакого производства нет. "Ну мы же не слепые. Потом в городской группе прочитала, что, оказывается, у нас собираются перерабатывать пластик рядом с жилыми домами. Мы категорически против, у нас в домах в основном переселенцы из неблагополучных регионов. От чего уехали, к тому приехали", - посетовала Марина Клейменова.

Житель Горячего Ключа Игорь Ружников также купил квартиру в новом жилом микрорайоне вблизи огороженного участка. "Труба дымила, дышать нечем было, а мы не можем выяснить, что за производство, что там сжигают сейчас. В администрации говорят, что нет там ничего. Но участок огорожен, там какие-то цеха стоят. Мы же не слепые", - сказал горожанин корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог Евгений Витишко и координатор «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха в конце января после жалоб жителей Горячего Ключа пытались попасть на огороженную территорию, но их не пустили, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Витишко.

По его словам, на воротах не был вывешен паспорт строящегося объекта, но на огороженной территории была видна промышленная печь и "совершенно новый производственный цех". "Возможно, это предприятие по утилизации медотходов, территориальная схема предполагает такое строительство", - сказал эколог. По его информации, на этом участке не может быть построено опасное производство, поскольку в соответствии с генпланом там могут располагаться лишь предприятия, перерабатывающие отходы четвертой степени опасности, то есть малоопасные. Общественные слушания по проекту завода не проводились, уточнил Евгений Витишко.

После "многочисленных обращений" жителей прокуратура Горячего Ключа проводит проверку, сотрудники надзорного ведомства уже побывали на месте и убедились, что на огороженном участке действительно установлена промышленная печь и цех, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры.

Мэрия сообщила, что не давала разрешения на строительство завода

В городское управление архитектуры и градостроительства заявление о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства на этом земельном участке не поступало, и разрешение на строительство мусоросжигающего завода не выдавалось, сообщил 14 февраля в ответ на официальный запрос "Кавказского узла" глава Горячего Ключа Андрей Кильганкин.

"Категория земель участка с кадастровым номером 23:41:0601001:5242 в соответствии с генпланом города относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, обороны, безопасности и иного специального назначения", - говорится в ответе главы города.

В свою очередь председатель совета депутатов города Александр Коробка сообщил "Кавказскому узлу", что перевод земель из одной категории в другую не входит в компетенцию совета, но 27 декабря 2019 года администрация города внесла в горсовет проект решения «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Горячего Ключа».

В тот же день депутаты исключили из проекта решения пункт о переводе земельного участка из зоны 4-го класса опасности в зону 2-го класса опасности, говорится в датированном 14 февраля ответе Александра Коробки на официальный запрос "Кавказского узла".

"Решение было принято в связи с тем, что инициатор проекта при его подготовке нарушил статью 5.1 Градостроительного кодекса РФ и пункта 4 статьи 17 Положения о публичных слушаниях, которые обязывают комиссию по подготовке проекта направлять извещения о проведении публичных слушаний правообладателям прилегающих земельных участков", - говорится в документе.

Такие извещения должны направляться собственникам смежных участков не позднее чем через 15 дней со дня принятия главой муниципалитета решения о проведении публичных слушаний, но это сделано не было, утверждает председатель горсовета. При принятии решения депутаты также учли заявления от собственника рекреационного объекта «Клевое место» и представителей территориального общественного самоуправления о том, что смена зоны опасности участка "нарушает их права и интересы, в том числе право на благоприятную среду обитания", сказано в документе.

Комментариями от владельца предприятия "Кавказский узел" пока не располагает.