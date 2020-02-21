МИД Грузии сообщил о состоянии захваченных пиратами моряков

21 февраля 2020, 17:06

Четыре грузинских моряка второй день находятся в плену у пиратов после нападения на танкер у берегов Африки, похищенные живы и здоровы, сообщило Агентство морского транспорта Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии и Агентство морского транспорта, находящееся в ведении Минэкономики страны, находятся на связи с компанией, владеющей танкером, заверила руководитель агентства Тамар Иоселиани. "Мы встретились с членами их (похищенных моряков. - Прим. "Кавказского узла") семей, предоставили существующую информацию", - отметила она.

При этом Иоселиани отказалась озвучить подробности инцидента, объяснив это просьбой судовладельца и заботой о безопасности похищенных моряков. Родственники моряков также ограничились заявлением о том, что захваченные живы и здоровы, информировала сегодня "Грузия Online".

Нападение на танкер произошло у нигерийского порта Лагос в ночь на 20 февраля. Судно ходит под флагом Либерии, сообщил "Sputnik Грузия". Всего похищены 10 моряков. При нападении на корабль пираты применили огнестрельное оружие, передал 20 февраля информацию грузинского телеканала "Рустави 2" "Интерфакс". Название судна в этих публикациях не приводится.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2018 года пираты угнали проплывавший близ побережья Африки греческий танкер с 17 гражданами Грузии. Спустя две недели корабль был обнаружен и возвращен в порт, члены экипажа не пострадали.