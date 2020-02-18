18 февраля 2020, 20:43

Учения военных инженеров прошли в Кабардино-Балкарии

Более 500 военных инженеров отработали навыки установки мостов и поиска взрывоопасных предметов в ходе учений на полигоне в Кабардино-Балкарии.

В тактико-специальном учении приняли участие инженеры воинской части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Кабардино-Балкарии.

Военные инженеры отработали навыки установки мостов на участке переправы с использованием понтонно-мостового парка, мостовых переходов через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3, они также приняли участие в практическим занятии по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов и другие задачи, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

К учениям привлекали более 500 военных инженеров, было задействовано около 150 единиц специальной техники, отмечается в сообщении.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты указали на рост числа и масштабов военных учений на Северном Кавказе в январе и феврале, отметив, что это явление плановое. При этом они отметили, что применение военными в ходе учений большого количества беспилотников указывает на защитный характер этих маневров.

"Кавказский узел" также писал, что 29 декабря 2019 года в рамках специальных учений 150 офицеров и курсанты Военного института физической культуры совершили восхождение на Эльбрус.

Примечание:

"Решение России перевооружить армию Абхазии последовало за военным усилением Грузии", "Три тысячи военных подняты по тревоге в СКФО и Крыму", "Учения ракетчиков прошли в Северной Осетии".

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