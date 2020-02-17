Пять человек пострадали при ДТП в Ингушетии

17 февраля 2020, 09:44

Один человек погиб, четверо госпитализированы с травмами после столкновения двух легковых автомобилей в Назрани.

Авария произошла сегодня ночью на улице Тангиева.

В результате столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen один человек погиб на месте, четверо доставлены в республиканскую клиническую больницу Назрани, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Игнушетии на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2019 года дело ингушского полицейского, обвиненного в автоаварии с четырьмя погибшими и одним пострадавшим, в 2017 году было передано в суд.