17 февраля 2020, 09:44
Пять человек пострадали при ДТП в Ингушетии
Один человек погиб, четверо госпитализированы с травмами после столкновения двух легковых автомобилей в Назрани.
Авария произошла сегодня ночью на улице Тангиева.
В результате столкновения автомобилей Mercedes и Volkswagen один человек погиб на месте, четверо доставлены в республиканскую клиническую больницу Назрани, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Игнушетии на своем сайте.
"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2019 года дело ингушского полицейского, обвиненного в автоаварии с четырьмя погибшими и одним пострадавшим, в 2017 году было передано в суд.
"Полицейский в Кабардино-Балкарии стал подозреваемым по делу о ДТП", "Кубанский силовик осужден за гибель ребенка в ДТП", "Арестован уволенный после ДТП с гибелью человека полицейский из Азова".
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17 февраля 2020, 08:49
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