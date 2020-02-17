Сочинцы на сходе выступили против строительства надземного перехода

17 февраля 2020, 05:00

Более ста жителей Лоо провели сход, на котором заявили протест против строительства надземного перехода, так как при этом будет уничтожен зеленый сквер с многолетними деревьями.

В администрации Верхнелооского сельского округа города Сочи в Лоо 16 февраля прошел сход граждан, которые выступили против размещения надземного перехода. Участие в сходе приняли около ста человек. Организаторы мероприятия пригласили на него депутатов, однако никто не пришел, передает присутствовавшая на сходе корреспондент "Кавказского узла".

Члены территориального общественного самоуправления "Лоо" еще в 2018 году обращались в прокуратуру Краснодарского края с просьбой проверить "правомерность принятого решения о сооружении надземного перехода в курортной зоне", так как считают, что оно ведется "с нарушениями благоприятной окружающей и безопасной среды для жителей и отдыхающих". По мнению авторов обращения, можно построить подземный переход "в нескольких метрах от планируемой стройки, где не потребуется снос зеленой зоны общего пользования".

"Обращаем внимание, что при строительстве будет уничтожен единственный сквер с вековыми деревьями, посаженными коренными жителями Лоо - зона отдыха для местного населения и гостей микрорайона. Кроме того будет демонтирована детская игровая площадка [...] Оптимальным и историческим местом расположения пешеходного перехода является перекресток улицы Весенняя и улицы Декабристов в створе с подземным пешеходным переходом под железной дорогой, который ведет на набережную и к железнодорожному вокзалу. Разумным решением является продлить пешеходный переход под автомобильной дорогой", - утверждают авторы обращения (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Обращение было перенаправлено прокуратурой в Росавтодор, откуда члены инициативной группы получили ответ в декабре 2018 года. В ответе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, в частности, что "потребность в устройстве пешеходного перехода вызвана необходимостью увеличения пропускной способности автомобильных дорог Лазаревского внутригородского района города Сочи Краснодарского края, особенно в период летнего курортного сезона, ликвидации конфликтных точек, разделения транспортных и пешеходных потоков для повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-147 Джубга - Сочи. Предусмотрено, в частности, в поселке Лоо Лазаревского района города. Сочи строительство трех пешеходных переходов в разных уровнях".

При этом в письме отмечается, что расположение пешеходного перехода определено по результатам работы выездной комиссии, в которую входили, в том числе сочинские чиновники.

"Отметим, что расположение пешеходного перехода является оптимальным с учетом минимизации изъятия земельных участков, находящихся в частной собственности, и сноса жилых строений", - говорится в ответе из Росавтодора, в котором также отмечается, что "предусмотрена плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений, а также высадка дополнительных зеленых насаждении на участке размещения объекта (посадки тиса ягодного, лириодендрона, туй, спирей, можжевельников)".

Жители Лоо пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что их никто не спрашивал, когда решали, где строить новый переход.

"Мы потеряем растения, которые местные жители посадили более полувека назад и за которыми своими руками ухаживали. Нас лишат одной восточной туи, девяти трахикарпусов, трех ливидамбаров, гигантской туи, пяти горизонтальных кипарисов, двух колонновидных кипарисов, восьми огромных горизонтальных гималайских кедров, платана и более 110 декоративных кустарников. Всего около 150 растений", - посчитала предполагаемый ущерб Татьяна Булгакова.

По мнению Марии Звонковой, местным жителям необходимо отстоять свою позицию. "Если мы в создавшейся ситуации не сможем что-то изменить, то наши дети и внуки завтра ничего не захотят и не смогут уже сделать. Они уже не поверят в силу народного голоса. Поэтому мы должны остановить эту ненужную нам и курорту стройку", - сказала она.

Участники схода отметили, что местная власть не представила им постановление, согласно которому планируется вырубка зеленых насаждений. "Мы проголосовали против вырубки деревьев, за сохранение зеленых насаждений", - сказал Александр Бударин.

Он также высказал мнение, что необходимости строить новый переход нет. "Зачем строить новый переход, когда уже построен подземный переход с железнодорожного вокзала Лоо к дороге - половина работы уже сделана. Осталось его достроить, чтобы был выход на вторую сторону дороги. И деревья, и мини-парк останутся целыми. Попытки власти сделать не так, как мы хотим, вредны, разрушительны и излишне затратны", - сказал Бударин.

"Я вырос в Лоо и сейчас вижу, что происходят дела, которые мне не нравятся [...] Нам собрались строить надземное чудовище, называемое переход. Я категорически против. Каким образом толпы - а их действительно летом толпы - людей будут взбираться на эту высоту и спускаться обратно внутри крытой "теплицы" над дорогой при 40-градусной жаре? А коляску с ребёнком на эти баррикады будет предложено поднимать на лифте, который ещё не известно, как будет работать? Зачем изобретать велосипед? Достаточно по уму проложить подземный переход и спокойно проходить по нему", - сказал Даниил Кириллов.

Участники схода собрали подписи, которые намерены направить в прокуратуру с требованием остановить строительство.

Какими-либо комментариями от властей Сочи относительно претензий жителей "Кавказский узел" пока не располагает.