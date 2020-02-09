09 февраля 2020, 17:52

Минэнерго отчиталось о частичной ликвидации последствий аварий в Дагестане

Подача электричества жителям Дагестана частично возобновлена, без света остаются около 24,8 тысячи людей в 54 населенных пунктах республики, сообщило Минэнерго России.

Как писал "Кавказский узел", около 65 тысяч жителей в 103 населенных пунктах Дагестана сегодня остались без электричества после того, как линии электропередачи были повреждены из-за снега и сильного ветра.

По состоянию на 14.00 мск, без света оставались около 24,8 тысячи жителей 54 населенных пунктов, сообщила пресс-служба Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Аварийные отключения электроэнергии произошли сегодня утром в 11 районах Дагестана - Акушинском, Цумадинском, Магарамкентском, Ахтынском, Чародинском, Тляратинском, Дербентском, Сулейман-Стальском, Кизилюртовском, Хасавюртовском и Бабаюртовском, говорится в документе, размещенном на сайте центра.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале слабый дождь при температуре -4 градуса, скорость ветра 17 метров в секунду. В ночь на 10 февраля дождь усилится, температура воздуха понизится до -5 градусов, ветер усилится до 19 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Более 150 тысяч жителей Дагестана провели четыре часа без электричества из-за аварии", "Обыски прошли в Дагестанской энергосбытовой компании", "Жители Дагестана пожаловались на начисление необоснованных платежей за свет".

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