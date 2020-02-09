Дольщики вышли на митинг в Ростове-на-Дону

09 февраля 2020, 13:46

Обманутые дольщики на митинге потребовали от властей Ростовской области достроить их дома или выплатить компенсации.

Митинг обманутых дольщиков начался сегодня в Ростове-на-Дону. Его участники потребовали от губернатора и правительства области обратить внимание на их проблемы и выплатить им денежные компенсации либо достроить жилье.

Организаторы заявляли митинг на 300 человек, но на акцию пришли чуть более 200 человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из организаторов митинга Ирина Струкова.

Митинг проходит без происшествий, на месте дежурят 12 полицейских, передал в 13.02 мск корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" подготовил материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.